Roger Federer: “Je n’aurais pas joué si je pensais ne pas pouvoir gagner”

Certains pensaient qu’il n’atteindrait pas le jeu mais Roger Federer Non seulement il est arrivé mais il a participé et de quelle manière. Le Suisse a commencé à un haut niveau, surprenant Djokovic par son approche et au final, il a fini par céder au bon tennis serbe. Les Suisses sont passés par une conférence de presse et ont tout résumé de ce qui s’est passé ces deux derniers jours.

Quel problème il a et s’il doutait qu’il jouerait. “Je pensais que c’était arrivé. J’ai fait un scan la même nuit du match précédent et tout allait bien. Après cela, nous n’avons pas appuyé. Je ne me suis pas entraîné et j’ai pris une journée de congé. Aujourd’hui, je me suis reposé jusqu’à la dernière minute mais je n’ai eu aucune douleur jour après jour. C’était un signe positif. La façon dont je me sentais dans le cinquième set contre Sandgren m’a encouragé, donc j’ai senti que je pouvais atteindre ce jeu. Je devais me reposer pour éviter plus de problèmes. Déjà dans le jeu , Je sentais que je pouvais le terminer, ce qui était un bon signe. “

En savoir plus sur le match. “J’ai joué avec rien à perdre. J’ai essayé de couper le rythme autant que possible, en réduisant les rallyes au minimum et en m’assurant de baisser le gurdia et de mélanger autant que possible. Je pense qu’au début j’ai très bien soustrait mais mon service n’a pas fonctionné de la même façon. Je n’ai pas pu trouver le même. Nous savons tous à quel point c’est difficile, surtout quand vous lui donnez un deuxième service. Il a été meilleur que moi, sans discussion. “

Combien de temps pensez-vous qu’il vous faudra à nouveau être à 100%. “Je ne sais pas. Mon sentiment est que bientôt. J’espère que ça ira pour Match for Africa. Je pense que c’est quelque chose que je peux avoir sous contrôle. Je voudrais être à 100% avant de recommencer à m’entraîner pour Dubaï. Maintenant tout est conjecture. Je suis heureux de ne pas me sentir pire qu’avant. Cela m’encourage beaucoup. Ensuite, à partir de là, nous verrons si j’ai besoin d’un autre scanner ou non. “

Ses sentiments sur le tournoi qu’il a eu. “Je suis content de ce que j’ai pu accomplir. Je suis allé aussi loin que possible, après les matchs contre Millman et Sandgren. Aujourd’hui, cela a été horrible, après tout pour ce que j’ai vécu. J’ai bien pénétré la piste et j’étais bien au terminer mais entre les deux c’est oublier parce que je savais que je n’avais que 3% de chance de gagner mais quand même, j’y suis allé car on ne sait jamais. Une fois là et on voit ce qu’il y a, sachant que ce ne sera pas “C’est difficile. Je sais que je peux jouer mieux mais aussi pire. Sans les tournois précédents, je pense que c’est un très bon résultat.”

État d’esprit avec lequel a fait face à ce duel. «J’ai déjà eu plusieurs matchs dans ma carrière où je sentais que je n’avais pas beaucoup d’options mais au moins que 3% est plus que zéro. C’est frustrant mais si je ne m’étais pas vu avec des options gagnantes, je n’aurais pas sauté sur la piste. le jeu est celui qui sait comment il pourrait le trouver aussi. C’est un grand joueur. Il vous fait frapper, il sert bien, il fonctionne bien, il bouge bien, mentalement il est dur … il a beaucoup de choses pour résoudre les problèmes, si je le faisais. Je suis sûr qu’il se sentait mal à l’aise au début, mais il a trouvé le chemin. “

Si vous avez parlé à votre équipe d’un éventuel retrait. “Comme je l’ai dit, je pensais que j’aurais pu faire quelque chose aujourd’hui, mais j’avais à l’esprit que les choses n’étaient pas pires. Si cela s’était produit, aujourd’hui aurait été mon premier retrait. J’ai parlé à mon équipe, fixant une limite pour décider mais jamais J’ai atteint ce point, j’ai joué avec soin. “

Si nous vous reverrons à Melbourne l’année prochaine. “Aucune idée. Comme l’année dernière. On ne sait jamais ce que l’avenir vous réserve, surtout à mon âge. Je suis confiant et heureux de ce que je ressens. Pour l’instant, je n’ai pas l’intention de me retirer. De là, nous verrons comment se passe l’année avec la famille et à partir de là, nous déciderons. J’espère y retourner. “

Si vous croyez toujours que vous pouvez gagner plus de slams. “Oui, je pense que oui. Ayant l’année que j’ai eu l’année dernière et avec mon jeu, la façon dont je le fais, c’est comme ça que je le ressens.”

L’amélioration de Djokovic au service. “J’avais entendu dire qu’il tirait très fort avec un deuxième service. La vitesse de son premier est difficile pour moi. Compliqué à mesurer. Il a connu des moments meilleurs et pires avec son service, avec le problème qu’il avait au coude mais est revenu bien Cela semble très solide. “

