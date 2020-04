Roger Federer: “Je suis dévasté!”

Le conseil principal du All England Club (AELTC) et le comité de gestion des championnats ont décidé mercredi d’annuler la prochaine édition de Wimbledon pour la première fois depuis 1945 en raison d’une situation actuelle avec un coronavirus.

Les problèmes de santé devaient venir en premier et les tournois ATP et WTA devront attendre au moins jusqu’à la mi-juillet pour ramener les joueurs sur le terrain, bien qu’il semble de plus en plus probable que nous n’allons plus jouer au tennis à 2020, avec la pandémie qui fait rage en Europe occidentale et dans le monde, obligeant les joueurs à rester chez eux depuis début mars.

Comme on s’y attendait, ce fut l’une des nouvelles les plus importantes du tennis ces dernières années, provoquant des réactions de l’ensemble du monde du tennis et montrant une fois de plus pourquoi Wimbledon est l’événement le plus prestigieux de notre sport. Roger Federer, huit fois champion, a été dévastateur en entendant les nouvelles de l’annulation, en partageant cela avec ses partisans sur les réseaux sociaux et se préparant déjà à concourir à Halle et Wimbledon en 2021.

Ainsi, Federer manquera le tirage au sort du simple messieurs à Wimbledon pour la première fois depuis 1998, lorsqu’il a remporté le titre junior à l’âge de 16 ans, faisant ses débuts au niveau principal un an plus tard et entamant son voyage vers le joueur le plus accompli au All England Club.

Après la victoire époustouflante sur Pete Sampras en 2001, Federer a remporté la première couronne de Wimbledon en 2003, dominant dans la cathédrale du tennis au cours des quatre prochaines années pour conclure cinq titres consécutifs avant que Rafael Nadal ne l’emporte dans cette finale épique de 2008.

Un an plus tard, Roger l’emporta sur Andy Roddick dans un autre affrontement mémorable pour regagner la couronne, célébrant à nouveau en 2012 et perdant la finale contre Novak Djokovic en 2014 et 2015. Juste avant le 36e anniversaire, Federer s’est rendu à Wimbledon en 2017 sans perdre un set, levant le huitième et jusqu’à présent le dernier trophée des Championnats, subissant cette terrible perte contre Novak Djokovic il y a un an après avoir gaspillé deux balles de match.