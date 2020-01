Roger Federer: “J’espère que la blessure n’est pas mauvaise du tout”

Il y avait beaucoup d’attentes lors de la conférence de presse de Roger Federer après avoir remporté Sandgren en sauvant sept balles de match en cours de route. Le Suisse a reconnu au pied du terrain que dans le troisième set, il avait subi une blessure à l’aine qui le blessait désormais et l’empêchait de bien frapper le ballon. Roger a parlé de cette blessure et d’autres aspects de ce qui l’attend dans les prochains jours.

S’il croyait à un moment donné, il pourrait tout renverser. “Oui, vous passez par beaucoup de moments. Après un arrêt médical, j’étais un peu inquiet. Parfois j’espère que tout est résolu en appelant le médecin mais ce n’était pas le cas. Ce troisième set était déjà à moitié perdu donc il s’agissait de calibrer ce que que j’avais et ce qui n’était pas dans mon jeu. Dans le quatrième set, j’ai découvert que les choses pouvaient se terminer rapidement ou que je pouvais encore endurer un peu. Il a obtenu la pause parce qu’il jouait très bien. “

Continuez “La plupart du temps, je pensais que c’était partout là-bas. C’est vrai qu’il y a des moments où vous pensez peut-être pas. Quand j’ai gagné le quatrième set, je pensais que je pouvais inverser le jeu. Il allait bien et il était difficile pour moi de créer des opportunités, en particulier après le point d’arrêt que j’avais là où il l’a sauvé sur le filet. Je pensais que c’était ma chance et que je n’allais pas en avoir plus mais quand j’ai obtenu 4-2, j’ai pensé que je pouvais revenir en arrière. “

Si vous pensez que votre blessure peut guérir en deux jours. “J’espère que oui. Je ne sais pas s’il faut appeler cela une blessure, une douleur ou des problèmes. J’ai besoin de savoir. Maintenant, il y a de l’adrénaline dans mon corps à quoi s’attendre. Avoir deux jours à l’avance, c’est le temps de beaucoup dormir et voir les médecins et la physiothérapie. J’espère que ce n’est pas mal et que c’est juste que mon aine a été stressée après avoir beaucoup joué ou sur mes nerfs. Ce soir ou demain nous le verrons. Le lendemain est important à savoir. “

Quand la blessure est arrivée. “Peut-être dans le deuxième set, après avoir cassé le service. J’ai commencé à sentir que je ne pouvais pas bien défendre et l’avertissement a été donné parce que j’étais en colère contre la douleur que je ressentais. Je joue depuis un moment avec ce problème mais je sentais toujours que J’ai bien joué. Au début du match, je me sentais bien mais c’était à partir de la seconde où je l’ai ressenti. “

Si vous pensez que vous pouvez continuer à progresser dans le tournoi. “Si j’ai vécu un match comme aujourd’hui, comme celui de Millman l’autre jour … oui, je pense que oui. Je fais confiance jusqu’à ce que ce soit fini et je serre la main de l’adversaire sur le filet.”

Comment est cet Open d’Australie. “C’est difficile à bien des égards. Il y a plus facile et plus compliqué. Aujourd’hui, je n’ai pas l’impression d’avoir dépensé beaucoup d’énergie émotionnelle parce que tout s’est passé rapidement et j’ai compris que les choses ne se passaient pas comme je le souhaitais. Au lieu de penser à elles, juste J’ai joué et vu ce que je pouvais faire. Quand j’ai atteint le cinquième, je ne me sentais même pas épuisé comme Millman. Je me suis bien remis de ce match et j’attends la même chose de celui-ci parce que je n’ai pas dépensé beaucoup d’énergie aujourd’hui. En ce moment (énergie), je me sens très bien”.

Comment on se sent après avoir sauvé sept balles de match. “Quand on m’a dit qu’il y en avait sept, j’ai dit:” Quoi? “. Je pensais qu’il n’y en avait que trois. Tout est un peu flou pour moi, je ne me souviens même pas de ce qui s’est passé. J’ai eu de la chance à un moment donné sur ces points. points qui me font mal, je suis aussi allé à l’autre endroit. Parfois, vous pensez que si vous aviez pu les jouer différemment et que j’aurais pu me tromper aussi. Aujourd’hui, j’ai eu de la chance. “

