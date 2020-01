Roger Federer joue le 1000e match ATP contre del Potro

En juillet 1998, Roger Federer, 16 ans, a fait ses débuts en ATP à domicile à Gstaad, quelques jours seulement après avoir remporté la couronne junior de Wimbledon. Treize ans et demi et 16 titres du Grand Chelem plus tard, le grand Suisse a battu Juan Martin del Potro le 24 janvier 2012, en quart de finale de l’Open d’Australie pour affronter en demi-finale Rafael Nadal, disputant son 1000e Match ATP dans une carrière!

Roger a battu Juan Martin 6-4, 6-3, 6-2 en une heure et 59 minutes pour sa 814e victoire ATP (186 défaites), se brisant une fois sur six occasions données à l’Argentin et récupérant 45% des points de retour à obtenir cinq pauses sur huit chances, en jouant de mieux en mieux au fur et à mesure que le match progressait pour affronter son ancien rival Nadal.

Le Suisse n’a perdu que cinq points derrière son premier service et repoussé cinq des six points de rupture pour maintenir la pression sur son adversaire qui n’a pas pu le supporter. Federer a tenu à 15 dans le match d’ouverture avec un vainqueur de service et a avancé quelques minutes plus tard lorsque Delpo a réussi un smash facile.

Un vainqueur de coup droit au volant a poussé Federer 3-0 après seulement neuf minutes, gaspillant l’occasion d’augmenter son avance avant que Juan Martin ne revienne au septième match pour réduire le déficit et revenir du côté positif du tableau de bord.

Roger a tenu à 15 dans le match neuf avec un beau lob et le set était entre ses mains après une pause à 15 dans le match qui a suivi grâce à une faute de dobule de l’Argentin. Un revers sur la ligne gagnante dans le quatrième match du deuxième set a envoyé Roger devant, repoussant les occasions de pause à 5-3 pour clôturer le set avec un vainqueur du service et déplacer deux sets pour aimer.

Un vainqueur de retour au début du troisième set a assuré une autre pause au favori de la foule qui a marché vers la ligne d’arrivée avec une autre pause à 4-2 lorsque son revers a encore une fois dominé les tirs du rival. Au service du triomphe lors du prochain match, le Suisse a décoché un revers sur le vainqueur de la ligne pour conclure la victoire et réserver le match de demi-finale avec Rafael Nadal.