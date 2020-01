Roger Federer jouera contre Novak Djokovic à Melbourne

Après une journée tranquille mercredi et beaucoup de drame à propos de son programme d’entraînement jeudi, il a été confirmé que le champion de 20 fois majeur et six fois vainqueur de l’Open d’Australie Roger Federer affrontera Novak Djokovic en demi-finale plus tard dans la journée.

Le Suisse était dans le doute après avoir subi une blessure à l’aine contre Tennys Sandgren mardi, aux prises avec l’Américain pendant trois heures et demie et l’emportant en cinq sets après avoir repoussé sept balles de match dans le quatrième set!

Roger a lutté dans les sets deux et trois, remportant seulement quatre matchs au total et réduisant la vitesse du premier service, se déplaçant plus lentement sur le terrain pour pousser Tennys au bord de la victoire. Néanmoins, Federer a commencé à se sentir mieux dans le quatrième set, sauvant en quelque sorte ces points de match dans le dixième match et le bris d’égalité et scellant l’affaire avec une meilleure performance dans le décideur, remportant un match après avoir repoussé sept points de match pour la première fois depuis 2003!

Maintenant, Roger devra faire face à une tâche ultime sur Rod Laver Arena, affrontant le champion en titre Novak Djokovic pour la 50e fois au total, 13 ans après leur première rencontre ici à Melbourne. “Après tant de matchs, vous commencez à vous sentir un peu étrange parfois; j’ai ressenti une douleur à l’aine et la jambe a commencé à se resserrer, à lutter avec la défense et à devoir appeler un entraîneur même si je n’ai jamais aimé faire ça et montrer des signes” de faiblesse.

Je suis retourné sur le terrain, espérant tout donner même s’il était clair que je n’étais pas à 100%. Je viens de dire, comme, je crois aux miracles, ça pourrait être de la pluie ou d’autres trucs. Je l’ai laissé me finir avec style mais il ne l’a pas fait.

J’ai été incroyablement chanceux aujourd’hui, mais les tirages ne sont pas plus faciles. J’ai deux jours de repos maintenant, je pense que je me sentirai mieux et tu ne sais jamais ce qui va se passer, surtout après avoir joué sans espoir car tu sais que tu aurais déjà dû skier en Suisse. ”