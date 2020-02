Roger Federer jouera dans la ville natale de sa mère pour la première fois, 11 $ billets offerts

L’Afrique du Sud se prépare pour le match d’exhibition de Roger Federer et Rafael Nadal au Cap, le vendredi 7 février, dans ce qui devrait facilement être le plus grand public à regarder un match de tennis, The Match for Africa 6, Cape Town.

Le tirage au sort des deux icônes du sport était si énorme que le journaliste de tennis a tweeté que des amis ne pouvaient pas obtenir de voiture depuis l’aéroport.

Ami: “Vous ne pouvez pas croire à quel point le Cap est dépassé par le tennis. Vous ne pouvez même pas obtenir une voiture à l’aéroport.

De quel tournoi s’agit-il, de toute façon? “- Jon Wertheim (@jon_wertheim) 5 février 2020

Federer et Nadal joueront devant une foule à guichets fermés au stade du Cap, avec plus de 50000 fans attendus, dépassant le précédent record de la légende suisse en matière de tennis établi avec Alexander Zverev l’automne dernier à Mexico.

Avec 39 tournois du Grand Chelem entre eux, les rivaux jadis féroces (affectueusement appelés Fedal) ont développé une grande amitié qui transcende leur amour du sport auquel ils ont tant donné, bâtie sur un respect mutuel contagieux.

L’événement caritatif bénéficiera à la Fondation Roger Federer, qui devrait rapporter plus d’un million de dollars pour soutenir l’éducation de la petite enfance, qui sera distribué dans six pays africains et en Suisse.

“Pour moi, à un moment où j’ai réalisé que quelque chose de très spécial pouvait arriver, pour moi, seul Rafa pouvait rendre cet événement vraiment spécial pour les gens d’ici”, a déclaré Federer selon Tennis365.com.

“J’ai des liens avec Rafa si quelqu’un pourrait peut-être le ramener en Afrique du Sud, c’est moi. Je lui ai demandé et il a dit oui tout de suite.” Nous nous disputons un rendez-vous depuis deux ans alors j’ai finalement réussi de lui.

Il voulait le faire plus tôt. Nous étions tous les deux prêts, mais il y avait trop de choses à faire avec nos horaires. “Je ne pourrais pas être plus excité de voir Rafa arriver demain matin”.

Témoin de l’énorme bonne volonté que les deux légendes ont apporté au sport, Roger Federer et Rafael Nadal ont également offert 10 000 billets pour un prix abordable de 11 $ chacun.

L’accessibilité est extrêmement importante pour les deux titans du tennis, qui ont attiré le plus de fans de tennis jamais vus, en plus de leurs nombreux efforts philanthropiques et de l’académie en constante expansion de Nadal.

Moment historique!

@RafaelNadal joue pour la première fois sur les courts de la nouvelle #RafaNadalAcademy Kuwait!

👋🏼 @PHMofficiel 👋🏼 pic.twitter.com/peWx3jYiwr – Académie Rafa Nadal par Movistar (@rnadalacademy) 4 février 2020

“Peut-être faites passer le mot, l’évangile, un peu”, a déclaré Federer, selon Tennis.com.

“Allez dans des endroits où je n’ai généralement pas la chance de jouer et peut-être aussi amener le tennis là où ce n’est peut-être pas autant vu.” Étonnamment, le champion 20 fois en slam n’a jamais joué en Afrique du Sud, le pays d’origine de sa mère.

“Je ne sais pas ce qui m’a pris si longtemps, pour être honnête”, a déclaré le champion du Grand Chelem à 20 reprises. «J’ai dit: ‘Ce n’est pas possible que je sois en tournée depuis 20 ans, je suis devenu le joueur que j’ai été, et je n’ai jamais joué en Afrique du Sud.

Ce n’est pas OK. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si cela arrivait ». «De plus, le fait que Rafa soit disposé à le faire est pour le moins excitant, bien sûr. Je sais que mes parents sont également très heureux, très fiers.

Je suis sûr que ça va être très, très spécial pour moi à plusieurs niveaux de jouer là-bas ». Federer a atterri en Afrique du Sud quelques jours plus tôt, participant aux efforts de sa fondation avec des initiatives scolaires en Namibie, entre autres.

Un grand merci au président Geingob et à nos partenaires namibiens de m’avoir accueilli.

C’était une visite tellement inspirante. Je suis reconnaissant de l’opportunité de faire partie d’un mouvement dynamique pour améliorer la préparation à l’école dans le pays.

Parce que les enfants sont l’avenir de demain.

#CAFO #LLCL #WAD pic.twitter.com/GRHTn4QALv – Roger Federer (@rogerfederer) 5 février 2020

Depuis que Federer est arrivé tôt, il s’est également amusé pendant le match au stade, y compris en tweetant ce morceau hilarant sur le terrain orange (attention, les regards peuvent être trompeurs).

jijijiji🤭 https://t.co/klApc6S21H – # RF104! # 21 # 103 # 1 (@Lufedepotro) 6 février 2020

“Roger et moi avons partagé tant de moments magiques sur et en dehors du terrain. Voyager avec lui au Cap et jouer pour le bien des enfants est quelque chose dont je suis très excité”, a déclaré Nadal sur le site Web de l’ATP.

“Ce sera ma première fois dans la région avec Roger en tant que guide touristique – ce sera amusant.” Le Match pour l’Afrique 6, Le Cap, sera diffusé sur les chaînes ESPN ainsi que sur ATP Tennis TV. Avec l’inévitabilité des deux Federer et Nadal prenant leur retraite à un moment donné dans le futur, chaque fois que les deux légendes s’affrontent est un excellent cadeau pour le tennis.