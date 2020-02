Roger Federer laisse Pete Sampras derrière lui après le 30e triomphe en cinq sets

Roger Federer, 20 fois champion de la Major, a disputé pas moins de 421 rencontres à ce niveau, un chiffre époustouflant et stimulant même pour ses plus proches rivaux Novak Djokovic et Rafael Nadal! À l’Open d’Australie, Roger a réussi à jouer en demi-finale à l’âge de 38 ans et cinq mois, devenant le quatrième plus vieux demi-finaliste majeur de l’ère Open et concourant dans les quatre derniers pour la 15e fois, un record qui restera probablement par son nom pour de bon.

Le Suisse est également le seul joueur de tennis masculin à avoir remporté 100 victoires dans deux championnats différents, subissant la défaite en demi-finale contre Novak Djokovic, tout en offrant un tennis de haute qualité et des points de gain par rapport à l’année dernière.

Trois victoires sur cinq pour Federer sont survenues après des journées relativement faciles au bureau contre Steve Johnson, Filip Krajinovic et Marton Fucsovics (après avoir perdu l’ouvreur), ayant dû travailler beaucoup plus dur contre John Millman et Tennys Sandgren pour éviter une sortie anticipée et régler cela. Djokovic s’affronte en première place.

Roger avait besoin de toutes ses connaissances et de son expérience pour battre Millman lors du bris d’égalité décisif au troisième tour, venant d’un 8-4 pour prendre les six derniers points et rester dans la compétition. Contre Sandgren, les choses sont devenues encore pires pour le vainqueur à six reprises à Melbourne, embrassant un autre cinq-setter après avoir repoussé sept balles de match dans le quatrième set, en utilisant l’élan du décideur pour franchir la ligne d’arrivée en premier et écrire l’histoire.

Il s’agissait de la 30e victoire de Roger en cinq sets, laissant Pete Sampras le 29 et Novak Djokovic le 27. du jeu, quel que soit le vainqueur.

Le premier triomphe de Roger en cinq sets aux Majors a eu lieu à Roland Garros 2000, battant le compatriote Michel Kratochvil 8-6 ​​dans la décision du meilleur départ possible de ses affrontements de marathon aux Majors. À l’US Open cette année-là, Peter Wessels a mené deux sets à l’amour contre le Suisse et 4-3 au cinquième avant d’être contraint de prendre sa retraite.