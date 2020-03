Roger Federer: & # 039; Le tennis est allé trop loin de ses origines & # 039;

Roger Federer est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, aimé des fans et des organisateurs de tournois. Il est également considéré comme une véritable icône du style et du glamour. Cependant, avant de rencontrer sa femme, les choses étaient différentes. Quand il a rencontré Mirka, le maestro suisse n’était pas du tout un expert de la mode, et il a prêté peu d’attention à sa façon de s’habiller: «Quand nous nous sommes rencontrés, elle a remarqué que j’avais une paire de jeans, des chemises, peut-être un pull et un ceinture. Elle a dit qu’il était temps d’améliorer ma garde-robe!

Puis, lentement, j’ai commencé à y penser moi-même. J’ai voyagé davantage, je suis allé dans différentes villes et j’ai rencontré des gens intéressants. Les vêtements de tennis ont également beaucoup changé. Nous étions plus connectés à la rue dans les années 1950, 1960 et 1970. Même dans les années 80, c’était comme ça, surtout avec des chaussures et une chemise. Lorsque le jeu est devenu plus agressif, les chaussures ont commencé à changer parce qu’elles devaient résister à l’usure.

Ce n’étaient plus les chaussures que l’on pouvait porter dans la rue. Mais je sens que nous sommes allés trop loin. Je ne veux pas dire que nous sommes perdus, mais j’essaie toujours de me rappeler que nous sommes connectés à la rue. Le polo que nous portons pour jouer au jeu pourrait très bien être associé à un jean “, a déclaré Roger Federer, dans une récente interview.

Il faut ajouter que, par rapport au passé, non seulement les joueurs & # 039; les tenues ont changé, mais aussi la façon de jouer au tennis. Les évolutions technologiques ont amélioré la vie des professionnels: nouvelles raquettes, nouvelles surfaces de jeu, une équipe personnalisée qui s’occupe de l’entraînement, de la physiothérapie, de l’alimentation et de la motivation. Tout pour améliorer l’entreprise, avec le tennis qui connaît une croissance exponentielle en popularité et en fans, mais peut-être que l’ancien esprit est moins présent aujourd’hui que par le passé.