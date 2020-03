Roger Federer, leader des semaines consécutives, numéro 1 mondial

La pause compétitive offre une occasion claire de s’imprégner de l’histoire du sport et de revoir les statistiques qui en disent long sur tout ce que nous avons vécu ces derniers temps. Assister au paramètre toujours aussi médiatique que c’est celui des semaines devant le Classement ATP, nous sommes tombés sur un aspect qui mérite notre attention, comme les semaines consécutives où les meilleurs ont été au sommet. Il est bien connu que Roger Federer Il est le joueur qui accumule le plus de semaines en tant que numéro 1, alors qu’il y a quelques jours nous avons analysé dans un article Big3 il a été devancé par un joueur en ce qui concerne les saisons terminées dans cette position. Mais Et la perpétuation au sommet du classement mondial?

Nous révélons l’aspect statistique dans lequel il y a un joueur avec un meilleur dossier que les trois grands dominateurs mondiaux de tennis aujourd’hui.

Il y a des surprises. L’un d’eux n’est pas que Roger Federer mène la liste historique, mais la force avec laquelle il le fait et le fait que la grande majorité de ses semaines en tant que numéro 1 ont été signées consécutivement. Et c’est celui du 310 lundi dans lequel le nom du Suisse est apparu en tête, rien de plus et rien de moins que 237 ont été enchaînés consécutivement, ce qui représente 76,45%. La La première fois que Bâle a atteint ce poste, c’était le 2 février 2004 et il n’y est parti que le 11 août 2008.. Tout simplement incroyable, compte tenu de la façon dont Rafael Nadal a passé plusieurs saisons à chercher à prendre cette position de Roger et à en tirer des mérites.

Ce que Federer a accompli est un exploit sans précédent. La preuve en est que le deuxième joueur de l’histoire à avoir été numéro 1 d’affilée pendant des semaines consécutives est loin de son record. Est Jimmy Connors, avec 160 semaines, alors qu’en troisième position est Ivan Lendl, avec 157. Aucun des deux ne présente un pourcentage aussi élevé que Roger concernant le rapport entre les semaines consécutives et les totaux au numéro 1. Les autres membres de la Big3 ils sont très loin dans ce sens, qui a toute la logique. La compétitivité déchaînée entre eux les a empêchés d’établir des empires qui peuvent être assimilés à un niveau quantitatif à celui des Suisses au stade indiqué, même si cela ne fait qu’amplifier l’exploit de Novak Djokovic, qui coexiste avec Nadal et Federer a été 122 semaines consécutives en tant que numéro 1.

À Raphael Nadal Cela lui a coûté plus cher de se perpétuer en tête du classement. Les multiples blessures au cours de sa carrière ont fait que la plus longue période de l’espagnol en tant que numéro 1 a été de 56 semaines, derrière le 102 de Pete Sampras, le 75 de Lleyton Hewitt et le 58 de John McEnroe. Il ne fait aucun doute que pour expliquer l’acte de Roger Federer avec autant de semaines consécutives que le numéro 1, cela pourrait indiquer l’absence d’alternatives évidentes à son pouvoir pendant une partie de sa carrière, dans laquelle il a accumulé un pourcentage élevé de ses succès. Le Suisse a remporté 45 titres entre 2004 et 2008, sur les 103 qu’il a dans toute sa carrière, c’est-à-dire un 43,68% du total de ses tournois gagnés se sont produits pendant la période au cours de laquelle il a copié le numéro consécutivement.

Il est clair que la version que l’Helvetian a montrée au cours de ces saisons était l’une des meilleures de l’histoire du tennis et le fait que sa tendance gagnante ait ralenti ne peut être attribué qu’à l’émergence de deux géants de l’histoire du sport, tels que Novak Djokovic et Rafael Nadal. Il a su coexister avec Bâle, élargir sa légende en pouvant continuer à vous apporter des succès et à vous battre contre vous deux, sans que le passage des années ne soit un net désavantage pour lui. C’est le classement historique des semaines consécutives comme numéro 1 dans le monde et le pourcentage qu’elles représentent par rapport au total.

Roger Federer: 237 consécutifs sur 310 totaux. 76,45%

Jimmy Connors: 160 consécutifs sur 268 totaux. 59,7%

Ivan Lendl: 157 consécutifs sur 270 totaux. 58,14%

Novak Djokovic: 122 consécutifs sur 282 totaux. 43,26%

Pete Sampras: 102 consécutifs sur 286 au total. 35,66%

Lleyton Hewitt: 75 consécutifs sur 80 totaux. 93,75%

John McEnroe: 58 consécutifs sur 170 totaux. 34,11%

Raphael Nadal: 56 consécutifs sur 209 totaux. 26,79%

Andre Agassi: 52 consécutifs sur 101 totaux. 51,48%

Björn Borg: 46 consécutifs sur 109 totaux. 42,2%



