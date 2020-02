Roger Federer l’emporte contre l’adolescent Novak Djokovic à Dubaï

Après trois saisons dominantes sur le Tour, le numéro un mondial. 1 Roger Federer est revenu pour la même chose en 2007, défendant le titre de l’Open d’Australie et prenant un repos bien mérité avant Dubaï qui a eu lieu un mois plus tard. Joueur à battre à Dubaï au cours des deux dernières années, Federer a remporté 19 matchs consécutifs dans le désert pour conquérir des titres en 2003, 2004 et 2005, terminant deuxième en 2006 à Rafael Nadal et revenant à l’un de ses événements préférés. un an plus tard, désireux de regagner le trophée.

Luttant un peu contre Kristian Pless au premier tour, Federer a repoussé les deux points de rupture dans une victoire 6-3, 7-5 contre Danielle Bracciali, plaçant le quart de finale contre l’adolescent Novak Djokovic.

Il s’agissait de la quatrième rencontre entre Roger et Novak et du quatrième triomphe pour le Suisse qui a triomphé 6-3, 6-7, 6-3 en deux heures et trois minutes, se qualifiant pour la cinquième demi-finale consécutive à Dubaï. Quelques semaines plus tôt, Federer avait battu Djokovic en deux sets à Melbourne en route vers la couronne de l’Open d’Australie, le jeune jouant à un niveau supérieur dans celui-ci pour prendre le deuxième set et défier Roger pendant plus de deux heures.

Roger a mieux joué au premier et au deuxième service, repoussant trois chances de pause sur cinq et assurant quatre pauses qui le gardaient en sécurité, produisant un tennis agressif et frappant plus de 30 gagnants et des erreurs non forcées.

Djokovic comptait une quinzaine de vainqueurs et ce n’était pas suffisant pour conserver les points sur sa raquette, malgré le fait qu’il avait moins d’erreurs que le Suisse. Federer a pris le dessus dans les échanges les plus courts et moyens, restant concentré après ce deuxième set serré pour rester sur la course au titre.

Novak a cassé à 15 ans lors du premier match pour le meilleur départ possible, tenant avec un vainqueur de service pour confirmer la pause et s’installer tôt dans un rythme fin. Le Suisse a riposté lors du sixième match à la suite d’une impressionnante défense et d’une erreur de drop de Djokovic, qui tenait à 15 dans le prochain match pour passer devant.

Avec l’élan de son côté, Roger a saisi une autre pause dans le huitième match, clôturant le premier match avec une prise en amour après un as pour un 6-3 et le coup d’envoi du deuxième set avec une autre pause. Servant à 4-3, Federer a envoyé un coup droit large pour donner le service et ramener Novak du côté positif du tableau de bord, le Serbe repoussant une chance de pause à 5-5, repoussant deux balles de match dans le bris d’égalité pour voler. 8-6 et prolonger la bataille.

Restant concentré, le Suisse a bien servi dans le match décisif et a brisé le Serbe amoureux lors du huitième match, dépassant le sommet quelques minutes plus tard sur son service pour se qualifier pour la demi-finale.