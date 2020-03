Roger Federer, les déceptions et le 7e Wimbledon

Roger Federer du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière du maestro suisse, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. 2009 a été une excellente saison pour Roger. Et pas seulement d’un point de vue professionnel. Le 12 mars 2009, via son site officiel, Mirka et lui ont annoncé qu’ils attendaient un bébé; dans la nuit du 23 au 24 juillet, Mirka a donné naissance à deux jumeaux, Myla Rose et Charlene Riva.

Federer a épousé son partenaire le 11 avril de la même année. L’exercice biennal 2010-2012 a été comme un tour de montagnes russes. Federer a commencé 2010 de la meilleure façon, remportant l’Open d’Australie pour la 4e fois, battant Andy Murray en finale.

De février à fin août, cependant, ses performances ont été inférieures aux attentes, surtout par rapport à la saison précédente. Non seulement que: à Wimbledon, il a été éliminé avant la finale (contre Tomas Berdych), pour la première fois depuis 2003, perdant le deuxième match au All England Club en 8 ans.

La saison a été dominée par Rafael Nadal, vainqueur de l’Open de France, de Wimbledon et de l’US Open, ainsi que par le nouveau numéro un mondial. En 2010, Federer a remporté un total de cinq titres: Open d’Australie, Cincinnati, Stockholm, Bâle et les finales ATP. , battant Nadal en finale.

Suite au tremblement de terre en Haïti, également en 2010, Federer, en collaboration avec d’autres joueurs, a organisé un événement caritatif intitulé Hit for Haiti lors de l’Open d’Australie 2010, dont les bénéfices étaient destinés aux victimes du tremblement de terre.

2011 a été la pire année pour les Suisses à cette époque. Pour la première fois depuis 2003, il n’a même pas gagné de Major. Non seulement cela, au total, il a remporté quatre titres (Doha, Bâle, Paris-Bercy et les finales ATP), n’atteignant que la finale de Roland Garros, perdue contre Nadal.

Cette année-là, un joueur de tennis a pris la scène à tous ses rivaux: Novak Djokovic, vainqueur de trois tournois du Chelem. À Wimbledon, Federer a subi l’une des défaites les plus sensationnelles de sa carrière: en quart de finale, il a mené par deux sets contre Jo-Wilfried Tsonga, mais le Français a infligé au Suisse sa première défaite dans un match où il a mené par deux sets- aimer.

Cette année-là, quelqu’un a soulevé de nombreux doutes quant à l’avenir de Federer dans le tennis. Mais il a répondu: “Cette année, certaines défaites ont été difficiles. Mais la saison n’est pas finie et je peux encore gagner un titre. Ma retraite en 2012? J’ai eu un match avec Nike et je sais déjà ce que je porterai en 2013 jusqu’à Roland Garros.

J’ai toujours tout organisé deux ans à l’avance! “Et en fait, il avait raison. Parce qu’en 2012, après les victoires à Rotterdam, Dubaï, Indian Wells et Madrid, il est revenu jouer une finale de Wimbledon après trois ans, battant le premier Novak Djokovic en demi-finale puis Andy Murray en finale, égalant les records de Pete Sampras et Williams Renshaw, qui avaient chacun remporté sept titres à Wimbledon.

«Je pense que j’ai probablement atteint un sommet en 2012. Je ne pouvais pas devenir plus populaire ou obtenir plus de soutien des gens. Sans aucun doute, l’une des principales raisons pour lesquelles je continue à jouer est précisément de ressentir le soutien des gens, d’être proche d’eux. , essayant de lancer de bons coups et de leur donner un spectacle “, a-t-il déclaré dans une récente interview.

Et l’histoire continue.