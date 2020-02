Roger Federer: Les fans du Cap voulaient me voir et Rafael Nadal jouer au tennis

Roger Federer, le record du champion du Grand Chelem, a déclaré que les fans du Cap voulaient le voir et Rafael Nadal, n ° 2 mondial, jouer un match de tennis approprié. Federer, classé n ° 3 mondial, a battu Nadal 6-4 3-6 6-3, championne du Grand Chelem à 19 reprises, lors d’un match de charité organisé par la Fondation Roger Federer.

Le match a permis de récolter 3,5 millions de dollars et a battu le record de la plus grande audience de tennis de tous les temps avec 51 954 spectateurs. “Je pense que les gens voulaient nous voir jouer au tennis et pas seulement être des clowns”, a déclaré Federer après le match, selon Metro UK.

“Ce fut un tel privilège d’être ici ce soir. Bien sûr, nous voulions essayer de jouer le meilleur tennis possible, c’est pour cela que nous sommes mondialement connus.” Après avoir abandonné le deuxième set, l’ancien numéro 1 mondial Federer a pris un départ parfait pour le troisième set en brisant Nadal dans le match d’ouverture.

Le Suisse a enregistré un point de rupture lors du neuvième match du décideur avant de convertir sa première balle de match pour sceller la victoire.