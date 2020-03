Roger Federer, les premières années

Roger Federer du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle rubrique, nous explorerons la carrière du maestro suisse, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

En bref, la genèse d’un champion. Roger Federer est né à Bâle le 8 août 1981, sous le signe du zodiaque de Lion, comme Rod Laver, Pete Sampras, Jim Courier, Mats Wilander, Victoria Azarenka et bien d’autres. Papa Robert et maman Lynette l’ont emmené sur un court de tennis pour la première fois à l’âge de six ans.

Vivant à la frontière entre la Suisse, la France et l’Allemagne (précisément à Riehen puis à Münchenstein, près de Bâle) Federer connaît plusieurs langues: il parle couramment le suisse allemand (sa langue maternelle), l’anglais et le français.

Il connaît aussi un peu l’italien. En 1991, il a commencé à prendre des cours de tennis privés chaque semaine, alors qu’il jouait aussi au football (Federer est un grand supporter de l’équipe de football de Bâle). À 12 ans, le maestro suisse a décidé de se concentrer entièrement sur le tennis.

Un choix fondamental non seulement pour sa carrière mais peut-être que c’était le premier moment décisif de sa vie. À 14 ans, Federer est devenu le champion suisse et a commencé à s’entraîner au Centre national suisse de tennis. La première véritable approche du tennis professionnel a cependant eu lieu quelques années plus tard, en 1996.

Cette saison-là, Roger a joué les premiers matchs du ITF Juniores Tour. Le premier tournant de sa carrière a cependant eu lieu à Wimbledon 1998. Federer a remporté le tournoi Juniores et, fin 98, l’Orange Bowl.

La première année magique, il a terminé premier au classement junior et en tant que champion du monde junior ITF. L’adolescence du Suisse et ses premiers matchs sur le circuit ATP ne sont pas exactement les mêmes qu’aujourd’hui, et c’est normal.

Il n’était pas le gentleman d’aujourd’hui, mais un mauvais garçon. De plus, il ne se considérait pas comme un joueur très talentueux: “Je n’étais pas super talentueux à 10, 14 ou 16 ans. J’étais bon: jusqu’au 15-16, j’étais un jeune joueur décent, et en 98 j’ai gagné Wimbledon juniors et tout a commencé à partir de là.

J’ai pensé: “Oh mon Dieu, je peux battre le top 100”, et tout le monde parle de votre position de numéro un. Avoir des idoles était très important pour moi. En voyant Becker, Edberg et Sampras, je voulais être comme eux, mais je ne pensais pas le faire.

Formation? Je ne l’ai pas jugé nécessaire. Maintenant, je pense différemment, parce que je sais que tu ne vas pas au gymnase pour être belle, mais pour devenir plus fort. Cela a été difficile pour moi au début. “Compte tenu de son tempérament d’adolescent, Federer lui-même a déclaré:” J’étais colérique, excessif, peu professionnel, irrespectueux.

Je ne savais pas comment me comporter. J’ai joué contre Safin et dans les matchs avec Marat, nous avons rivalisé avec ceux qui se comportaient le moins bien. “Un de ses nombreux nombreux drames, entre insultes et raquettes fracassées. Bref, un Roger Federer auquel vous ne vous attendez pas, mais ça, comme vous voulez lu dans le prochain article, était déjà prêt pour son évolution.