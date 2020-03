Roger Federer, les premiers succès

Roger Federer du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière du maestro suisse, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. Dans l’article précédent, nous sommes partis avec Roger se préparer à aborder le tennis en tant que joueur professionnel, après avoir joué une excellente carrière junior. Pas encore âgé de 17 ans, il a commencé à jouer sur le circuit ATP: son premier match était à Gstaad, s’inclinant face à Lucas Arnold Ker 6-4, 6-4.

Il remporte sa première victoire en carrière au tournoi de Toulouse contre le Français Guillaume Raoux en s’imposant 6-2 6-2. En 2000, Federer a disputé la finale à l’Open de Marseille 13 et au Davidoff Swiss Indoors, à Bâle. Il a terminé quatrième aux Jeux olympiques de Sydney, terminant l’année au 29e rang du classement individuel ATP.

Ce n’était qu’un prélude: le premier titre est venu d’Italie, Milan à l’intérieur en 2001, où il a gagné en finale contre Julien Boutter. Pendant ce temps, avant de remporter son premier titre, Roger a rencontré Miroslava Mirka Vavrinec: une rencontre qui a marqué sa vie privée de manière extrêmement positive.

En 2001, il a également atteint les quarts de finale de l’Open de France et de Wimbledon. Au All England Club, il a battu Pete Sampras en cinq sets. C’était la seule confrontation entre eux, comme un passage de bâton. De nombreux initiés considéraient Federer comme un simple service et voleur, ainsi que comme un joueur de tennis avec un comportement encore pas complètement stable.

Une tragédie a peut-être été le tournant de sa carrière. En 2002, son entraîneur et mentor Peter Carter est décédé accidentellement dans un accident de voiture, et ce fut un événement tragique pour les Suisses et pour le sport. C’était peut-être l’une des expériences qui l’ont aidé à transformer la douleur en entraînement, en sueur et en discipline.

Federer a changé sa mentalité vers l’approche de la formation, des disciplines, du travail acharné (le travail est talent), améliorant considérablement ses performances et son comportement. Il était peut-être unique dans toute l’histoire du tennis à cet égard.

Au cours de cette saison, Federer a remporté trois titres, à Sydney, Hambourg et Vienne, quittant l’US Open prématurément, peut-être précisément à cause de la douleur de perdre son entraîneur. Mais il a également déçu lors des Championnats 2002, étant éliminé par Mario Ancic au premier tour: “Les gens en parlaient et j’avais vraiment peur de perdre mon talent.

Heureusement, ma famille et Mirka avaient une grande confiance en moi. Quand j’ai rencontré Mirka, je n’avais remporté aucun titre. Elle était à mes côtés tout le long. Quand je l’ai embrassée la première fois, j’avais 18 ans et elle avait 21 ans. Elle m’a dit que j’étais trop jeune! “, A déclaré Roger Federer dans une interview il y a quelques années, mais l’année suivante, il a remporté son premier Wimbledon.