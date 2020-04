Roger Federer lit le message émotionnel de Wimbledon, espérant de meilleurs jours dans le futur

À ce jour, la pandémie de coronavirus a fait plus de 95 000 morts dans le monde, mettant la planète entière en suspens et annulant également tous les événements sportifs. Après Dubaï, Acapulco et Santiago, les fans ont pu profiter du week-end de la Coupe Davis au début du mois de mars et ce furent les derniers matchs officiels au plus haut niveau probablement depuis très longtemps, les organisateurs devant annuler tous les tournois à du moins jusqu’à la deuxième semaine de juillet, et peut-être bien plus longtemps.

Que nous voyions de l’action dans le reste de 2020 ou non, ce ne sera jamais la même chose sans les championnats, le conseil principal du All England Club (AELTC) et le comité de gestion des championnats devant annuler Wimbledon pour la première fois. depuis 1945, incapable de l’accueillir plus tard au cours de l’été.

Les organisateurs préparent déjà tout pour la prochaine édition qui se déroulera du 28 juin au 11 juillet, rassemblant les meilleurs joueurs du monde à la recherche du trophée le plus prestigieux de notre sport. Roger Federer, huit fois champion, a perdu dans cette finale mémorable face à Novak Djokovic il y a un an, prêt à embrasser une autre course aux Championnats en juin prochain et à lire un message émouvant dans l’espoir que demain sera meilleur qu’hier.

“Depuis 1877, les fans de Wimbledon ont embrassé les championnats. Nous avons regardé à travers plusieurs types d’écran, à toutes les heures du jour et de la nuit, descendus de loin, même en file d’attente … mon comment vous avez fait la queue”, a déclaré Federer.

“Cet été, malheureusement, nous devons nous unir en restant séparés. Aucune tente ne sera dressée, aucun record battu, aucun trophée gravé. Mais comme nous vous remercions pour votre passion et votre soutien, nous nous rappelons que d’innombrables champions seront couronnés.

Alors que les travailleurs de première ligne du monde entier se font concurrence pour nous, nous les encourageons. Pour l’instant, avec le jeu suspendu, nous sommes unis dans l’espoir que demain sera meilleur qu’aujourd’hui. ”