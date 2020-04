“Roger Federer m’a fait ça pendant 12 ans”

Quiconque a affronté Roger Federer connaît tout son arsenal infini de tirs. Andy Roddick en sait quelque chose, qui a réussi à battre le champion de Slam à 20 reprises en seulement trois de leurs 24 matchs. Federer a dû encaisser l’annulation de Wimbledon, qui n’aura pas lieu pour la première fois depuis 1945, avec un immense regret.

Le bâlois de 38 ans devra reporter son dernier assaut sur la médaille d’or olympique en simple d’un an, compte tenu du fait que l’examen de Tokyo a été retardé de douze mois. Le sort de l’US Open et de Roland Garros devrait également être connu d’ici juin.

Sur Tennis Channel, Andy Roddick a parlé de ce que Roger Federer ferait lors de son deuxième service. «Contre Roger, j’essaierais de contourner son deuxième service. Et il tirait la ficelle et faisait un service de coupe en tranches. Je suppose que j’avais un quart de seconde d’avance et pendant 12 ans, il n’a cessé de me faire ça.

Il garderait les yeux sur moi plus longtemps que la plupart des joueurs pour voir où j’allais “- a-t-il dit.” Donc, après un certain temps, cette astuce a fui et j’ai réalisé ce que je faisais de mal. Au cours des derniers matchs , nous avons joué, je faisais des retours au deuxième service.

Et Roger m’a lancé un regard qui disait: “Oh, tu sais maintenant” – a ajouté l’ancien numéro 1 mondial. Les deux hommes se sont rencontrés 24 fois lors des matchs officiels de l’Association des professionnels du tennis (ATP), et Federer a mené 21-3, faisant de Roddick le joueur avec le troisième plus grand nombre de défaites du tournoi contre Federer dans le circuit ATP (Novak Djokovic et Stan Wawrinka ont perdu contre Federer à 23 reprises, mais Djokovic détient actuellement un record positif contre lui). En termes de nombre de matchs joués, il se classe comme la 14e plus grande rivalité de l’ère ouverte.