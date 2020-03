Roger Federer montre sa magie contre le mur par temps de neige

Novak Djokovic a été le joueur à battre jusqu’à présent en 2020, soulevant la huitième couronne de l’Open d’Australie et marquant 18 victoires en autant de matches. Néanmoins, le coronavirus est l’élément le plus essentiel de notre sport et du monde entier en ce moment, la pandémie faisant de nombreuses victimes dans le monde et annulant l’action du tennis depuis Indian Wells.

Après Dubaï, Acapulco et Santiago, le week-end de la Coupe Davis a eu lieu et c’était la dernière action officielle du Tour masculin cette saison, sans aucune information sur le redémarrage possible et avec de nombreux indices que Wimbledon sera annulé cette semaine pour la première fois depuis 1945.

Comme de nombreux autres joueurs, Roger Federer, 20 fois champion de la Major, passe du temps à la maison en Suisse, faisant de son mieux pour rester en forme et espérant frapper le court le plus tôt possible, sans jamais jouer après l’Open d’Australie et la demi-finale. perte pour Djokovic.

Passant du temps avec ses fans sur Twitter, Roger a partagé une vidéo de lui-même frappant quelques coups de feu contre le mur pendant les conditions neigeuses à l’extérieur, nous rappelant toutes ses compétences et ayant l’air vif et déterminé à concourir à nouveau après cette blessure au genou.

Décidant de sauter la Coupe ATP en janvier, Roger a lancé la saison à l’Open d’Australie, remportant rapidement des victoires sur Steve Johnson et Filip Krajinovic pour se retrouver au troisième tour, face à John Millman.

Après une bataille incroyable qui a duré plus de quatre heures, Federer a triomphé lors du bris d’égalité décisif après 8-4, battant les six derniers points pour éviter la défaite et se retrouver dans les 16 derniers.

Là, Roger a dominé Marton Fucsovics dès le deuxième set, plaçant le quart de finale contre Tennys Sandgren où il a dû travailler encore plus dur que contre Millman, repoussant pas moins de sept balles de match dans le quatrième set pour l’emporter et atteindre les demi-finales où il n’avait aucune chance contre Novak Djokovic, aux prises avec une blessure à l’aine et mettant fin à son voyage dans les quatre derniers.

Quelques semaines plus tard, Federer a annoncé une blessure au genou qui le dérangeait depuis un certain temps, subissant une intervention chirurgicale et espérant frapper à nouveau le terrain en juin à Halle, en évitant Dubaï, Indian Wells, Miami et Roland Garros.

Le retour de Federer sera presque certainement retardé et il ne peut que s’asseoir et attendre des nouvelles des officiels qui ne seront guère positives pour les joueurs et les fans qui attendent avec impatience de jouer et de regarder à nouveau le tennis.

S’assurer que je me souviens encore comment frapper des coups pièges #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY – Roger Federer (@rogerfederer) 30 mars 2020