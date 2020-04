La star du tennis croate Marin Cilic pense que Roger Federer n’a pas encore fini car il pense que le Suisse de 38 ans bénéficiera de la suspension du Tour et reviendra extrêmement motivé. Federer, un record de 20 fois champion du Grand Chelem, n’est apparu qu’à l’Open d’Australie cette saison avant de subir une petite opération au genou en février.

Le joueur de 38 ans devait faire son retour pendant la saison de gazon, mais cela ne se produira pas après que l’ATP ait suspendu le Tour avant au moins le 13 juillet – annulant effectivement la saison de gazon. “En ce qui concerne Roger, il utilisera certainement parfaitement la pause comme il l’a toujours fait.

J’ai personnellement vu combien fascinant lui et (Rafael) Nadal regardent sur le terrain après avoir fait un retour “, a déclaré Cilic à Jutarnji.” Rappelons-nous combien de blessures Nadal a eu et chaque fois qu’il revient – il perd rarement face à un joueur qu’il n’est pas censé perdre et qui n’est pas son rival.

“Federer surtout. Tout au long de sa carrière, il a souvent fait des pauses de deux mois ou plus et il reviendrait toujours sous une bien meilleure forme. Je ne pense pas qu’il ait fini. Peut-être son désir (de gagner de gros matchs et titres) sera encore plus grand après une pause de quatre ou cinq mois. “

Cilic, 31 ans, a remporté son seul Grand Chelem à l’US Open en 2014, avant de perdre deux finales majeures contre Federer, record 20 fois champion du Grand Chelem. Federer a remis une défaite en deux manches à Cilic lors de la finale de Wimbledon 2017, avant de devancer le Croate six mois plus tard lors d’une finale de l’Open d’Australie en cinq sets.