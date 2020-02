Roger Federer n’a pas encore perdu l’affrontement du Match pour l’Afrique

Vendredi, la sixième édition du Match pour l’Afrique aura lieu au Cap. Les 39 champions majeurs Roger Federer et Rafael Nadal s’affronteront en Afrique du Sud devant un record de 50 000 spectateurs!

L’événement sportif de l’année en Afrique du Sud se déroule au stade du Cap, offrant aux fans une chance de regarder deux des plus grands joueurs de tous les temps en action et de collecter des fonds pour la Fondation Roger Federer qui s’occupe de l’éducation des enfants.

Outre Roger et Rafa, Bill Gates et Trevor Noah se joindront au match de double, Gates et Federer affrontant Nadal et Noah dans ce qui devrait être la rencontre la plus divertissante de la journée. Après cela, Roger Federer embrassera son premier match en simple dans le pays de sa mère, n’ayant jamais joué en Afrique du Sud auparavant et choisissant un rival parfait pour cela à Rafael Nadal qui était plus que disposé à venir partager le beau moment avec son ancien rival, presque 16 ans depuis leur premier affrontement sur le Tour.

Roger n’a pas encore perdu l’affrontement du Match pour l’Afrique, marquant des victoires dans les cinq précédents et espérant une autre bonne manche plus tard dans la journée, face à Nadal pour la deuxième fois dans des matchs comme celui-ci. Le projet caritatif Match for Africa a débuté en décembre 2010 à Zurich lorsque Roger a vaincu Rafa en trois sets, le second revenant à Zurich en 2014 lorsque la foule suisse a eu l’occasion de regarder Roger en action contre Stan Wawrinka, le battant 7. -6, 6-4.

En avril 2017, Zurich a accueilli le troisième Match pour l’Afrique et cette fois, c’est Andy Murray qui a défié Federer, restant en vie dans le deuxième set avant de perdre 6-3, 7-6. Trois semaines plus tard, Federer s’est envolé pour Seattle et a récolté plus de 2000000 $ avec Bill Gates et John Isner, battant les Américains 6-4, 7-6 dans le match principal pour garder un record parfait dans cette série.

Le dernier Match pour l’Afrique a eu lieu à San Jose en mars 2018, avec Roger prenant Jack Sock 7-6, 6-4 pour la cinquième victoire en autant de rencontres au cours des huit dernières années, en cherchant une autre contre Rafael Nadal après la demi-finale -un run final à l’Open d’Australie.