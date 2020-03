«Roger Federer n’a pas pu trouver le meilleur moment»

En raison d’une pandémie de coronavirus, l’ATP a dû annuler 13 tournois ATP, dont cinq événements Masters 1000. Les organisateurs espèrent tout recommencer dans la deuxième semaine de juin après Roland Garros, mais la situation en Europe empire chaque jour, le virus fermant presque tout et menaçant à la fois la population âgée et la population plus jeune.

Après Acapulco, Dubaï et Santiago fin février, les joueurs se sont réunis à Indian Wells avant le premier tournoi Masters 1000 de la saison, quittant la Californie après seulement quelques jours car les organisateurs ont dû annuler l’événement, suivi du même l’action de l’Open de Miami et de tous les tournois prévus en avril et mai.

L’ATP a décidé de geler la liste de classement jusqu’en juin, en gardant tous les points que les joueurs avaient rassemblés avant Indian Wells et en préparant un nouveau départ dans le virus commence à ralentir. Roger Federer, âgé de 38 ans, restera jusque-là dans le top 4, perdant une place sur la liste face à Dominic Thiem mais restant proche du sommet bien qu’il ait raté toute l’action au moins jusqu’à Halle.

Federer a embrassé une autre saison solide en 2019, remportant quatre titres ATP à Dubaï, Miami, Halle et Bâle, défendant la place dans le top 3 derrière Rafael Nadal et Novak Djokovic et gardant des adversaires beaucoup plus jeunes derrière lui.

Roger a étendu son record en tant que plus ancien champion du Masters 1000 à Miami après avoir battu John Isner, bien joué sur terre battue après l’avoir sauté pendant trois ans, atteint la demi-finale à Roland Garros et pris de l’élan avant la saison d’herbe qui l’a vu gagner Halle et avancer dans la finale à Wimbledon bien-aimé.

Là-bas, les Suisses ont perdu des balles de match contre Novak Djokovic, se remettant de ce revers pour remporter le titre devant le public de Bâle et se qualifier pour la demi-finale de la finale de l’ATP. Federer a sauté la Coupe ATP pour se préparer à l’Open d’Australie qui l’a vu atteindre les demi-finales, aux prises avec une blessure à l’aine et, comme nous l’avons découvert plus tard, des problèmes de genou qui l’ont forcé à subir une intervention chirurgicale en février, manquant toute l’action jusqu’en juin et Halle quand il prévoit de revenir si tout va bien avec un coronavirus.

Le capitaine de la Fed Cup suisse Heinz Guenthardt a déclaré que Roger avait choisi le moment idéal pour subir cette opération, sans perdre de points et avoir une chance d’attraper les rivaux une fois le Tour de retour à l’action, tous restant à l’écart du terrain plus longtemps que jamais auparavant.