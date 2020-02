Roger Federer n’a probablement jamais surmonté la mort de l’entraîneur Peter Carter

L’ancien joueur sud-africain de premier plan Wayne Ferreira dit que l’entraîneur Peter Carter était trop important pour Roger Federer et qu’il pense que le Suisse de 38 ans n’a jamais surmonté la mort tragique de son premier entraîneur. Carter, qui était le premier et le plus influent entraîneur de Federer, a rencontré le Suisse alors qu’il n’avait que neuf ans et a immédiatement reconnu un énorme potentiel en lui.

Malheureusement, l’entraîneur Carter n’a jamais eu la chance de voir Federer réaliser certaines des plus grandes choses du jeu car il est décédé tragiquement dans un accident de voiture le 01 août 2002. Un jour plus tard, le 02 août, Ferreira et Federer ont été devancés par Joshua Eagle et Sandon Stolle dans une bataille serrée en trois sets au Toronto Masters.

Ferreira a déclaré à Blick qu’il avait essayé d’être avec Federer et de le soutenir pendant les moments difficiles, mais il ne pouvait pas vraiment l’aider car il n’avait jamais fait face à la mort d’un proche. “Il ne s’en est probablement jamais vraiment remis”, a ajouté Ferreira.

“Quand nous nous voyons, les histoires de l’époque continuent de venir. D’une manière ou d’une autre, il s’en occupe, mais c’est très difficile pour lui.”