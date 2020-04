“Roger Federer, Nadal et Djokovic ont donné au tennis des matchs incroyables”

Les joueurs de la prochaine génération ont beaucoup à apprendre de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. C’est l’avis de Thierry Ascione, ancien numéro 81 mondial et actuel entraîneur de Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet. Le Français est sorti vaincu par les deux matches avec le 20 fois champion du Slam, alors qu’il a réussi à battre l’Espagnol en 2004 à Chennai.

“Pour moi, quand j’ai battu Rafa, il était vraiment jeune”, a déclaré Ascione à Express Sport. “Il était dans le top 50 je pense et il a remporté l’Open de France l’année prochaine. Je pense que nous sommes tellement chanceux d’avoir ces trois-là en tournée. Ils ont donné au tennis des matchs incroyables.

Je pense qu’ils sont vraiment différents les uns des autres. Chaque fan de tennis va trouver quelque chose qu’il aime vraiment dans ces trois-là. C’est pourquoi il est difficile de dire que je préfère Rafa, Roger ou Djokovic. Tout le monde aimerait avoir un peu de ces trois parce qu’ils sont vraiment différents. “

Alors que la majeure partie de l’Europe est bloquée, Ascione concentre son énergie sur son rôle de chef de la performance au sein de Team Vitality. “Bien sûr, c’est la même chose. Il s’agit juste d’émotions et de communication et tout ça”, a-t-il déclaré.

“C’est la même chose. C’est toujours la même chose. Quand vous avez besoin de faire quelque chose, tout dans votre tête doit être clair et propre. Pratiquement le même processus. La façon dont ils ont grandi n’est pas la même. Les gens du sport c’est leur passion , ils ont beaucoup joué et ont vu qu’ils étaient vraiment bons et ils sont devenus vraiment professionnels.

Dans le tennis par exemple, il arrive plus tôt que l’esport et c’est pourquoi parfois nous devons casser quelque chose dans l’esport pour le reconstruire de manière sportive traditionnelle. Honnêtement, le tennis n’est qu’une émotion et l’esport est la même chose. Votre tête doit être fixée. C’est pourquoi je suis allé à l’esport, j’ai vu beaucoup de similitudes. ”