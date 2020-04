“Roger Federer, Nadal et Djokovic seront plus frais après la pause”

La rupture forcée dans le monde du tennis due à l’urgence du coronavirus donnera des avantages à court terme notamment à la «vieille garde» représentée par les grands champions Novak Djokovic (32 ans), Roger Federer (38) et Rafael Nadal (33) .

Le joueur allemand est le seul joueur actif en dehors des Big Four avec trois titres ATP Masters 1000. Zverev a été salué par les membres des Big Four comme l’un de leurs successeurs potentiels. Rafael Nadal l’a qualifié de “futur possible clair non.”

1 “, alors que Novak Djokovic a dit:” J’espère qu’il pourra me dépasser “Alexander pense que la pause prolongée du tennis ne servira que bien les légendes car ils sont habitués à sauter des événements.” Nous, les garçons, devons commencer en premier.

Donc, la pause est plus un avantage pour les plus âgés “, a déclaré Zverev à Sport Bild.” Ils ont plus d’expérience et savent exactement ce qu’ils doivent faire. Ils seront également plus frais après la pause. Par conséquent, la position debout est plus un avantage pour les joueurs plus âgés. “

Sascha s’entraîne tous les jours depuis le début du verrouillage. “Mes employés travaillent plus que d’habitude”, a ajouté Zverev. “Le travail à court terme n’est donc pas un problème. C’est maintenant le moment qui compte. Quand il recommence, vous verrez exactement qui a travaillé dur et qui n’a pas travaillé.

J’apprécie de tels moments. En ce moment, c’est le moment où je peux m’améliorer. Vous ne pouvez pas vous améliorer pendant la saison. Vous voyagez de ville en ville, en jouant un match après l’autre. Vous pouvez maintenant travailler sur certaines choses. J’ai trois mois pour démonter complètement mon jeu. Je peux voir exactement ce dont j’ai besoin. ”