“Roger Federer, Nadal, la domination de Djokovic pourrait prendre fin”

Selon de nombreux initiés, 2020 pourrait représenter la saison de l’explosion définitive du Next Gen.Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer sont toujours compétitifs, mais leur domination dans le Grand Chelem semble en danger.

Le super-agent Patricio Apey, qui a réussi à aimer Andy Murray et Stefanos Tsitsipas, a averti les Big 3. “Il y a quelques joueurs qui battent déjà les Big Three tout au long de l’année”, a déclaré Apey à Tennis 365.

«La grande question est de savoir quand (pas si) ils peuvent le faire en Grand Chelem, ce qui est la grande question. Stefanos a battu Roger en Australie l’année dernière était un grand pas plutôt que de le battre lui ou Nadal ou Djokovic dans les titres Masters 1000, ce qui est également important, mais maintenant les jeunes gars doivent faire leur marque dans les tournois du Grand Chelem.

Des temps passionnants pour le tennis ». À propos d’Andy Murray, il a ajouté: «L’une des qualités les plus admirables que j’ai vues chez Andy dès son jeune âge, c’est qu’il n’a jamais été motivé par l’argent, plutôt par son amour du jeu et son désir profond de compétitionner et de gagner.

La majorité des joueurs confrontés à des blessures aussi graves abandonnent tout simplement. C’est beaucoup plus facile de le faire. Cependant, comme Andy l’a prouvé, sans devoir expliquer à personne pourquoi, il a un désir incessant et incessant de rivaliser.

C’est comme s’il voulait rendre hommage à son sport pour donner absolument tout ce qu’il a à donner et il est une grande inspiration pour les jeunes générations quant à la façon de faire de la compétition et de respecter la compétition de son sport. J’espère seulement qu’il restera au tennis dans une certaine mesure quand il prendra sa retraite – le sport sera meilleur pour cela ».