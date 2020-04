«Roger Federer ne gagnera pratiquement pas de majeur après la rupture du coronavirus»

Le comité principal du All England Club (AELTC) et le comité de gestion des championnats ont décidé mercredi d’annuler Wimbledon pour la première fois depuis 1945 en raison d’une situation dangereuse avec un coronavirus. Les problèmes de santé doivent toujours venir en premier et les tournois ATP et WTA devront attendre au moins jusqu’à la mi-juillet pour ramener les joueurs sur le terrain.

Cependant, il semble de plus en plus probable que nous n’obtiendrons plus de tennis en 2020, avec la pandémie qui fait rage en Europe occidentale et dans le monde, obligeant les joueurs à rester à la maison depuis le début du mois de mars.

Comme prévu, les joueurs ont été dévastés après avoir entendu la nouvelle, manquant un autre grand événement après Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid et Rome et devant faire face à des interruptions de plus en plus longues de leur travail habituel.

Todd Woodbridge, neuf fois double champion de Wimbledon, croit que rien ne sera plus pareil après le coronavirus, le tennis se dirigeant vers la nouvelle ère une fois l’action reprise. L’Australien a déclaré que Roger Federer aurait du mal à retrouver le rythme et le rythme, ayant 39 ans en août et provenant d’une longue pause causée par le coronavirus et cette opération au genou qu’il a dû subir en février.

Roger est actuellement le leader du peloton avec 20 Majeurs et Woodbridge pense que le nombre ne changera pas à l’avenir, avec une chance pour Rafael Nadal et Novak Djokovic d’attraper ou même de dépasser le grand Suisse dans les années à venir.

“La question que Roger devra se poser est à quel point est-il motivé pour revenir pour une autre année?” Woodbridge a déclaré à AAP. “Ou est-ce que cela l’a vraiment aidé? Le moins de match play que vous obtenez à cette période à cet âge, c’est tellement plus difficile de revenir et de récupérer une fois que vous recommencez.

Je pense donc vraiment qu’après 2020 sera une nouvelle ère de gens qui essaieront de créer des records car cela aura vraiment brisé une grande période dans le tennis. Je pense que cela a empêché Federer de remporter un ou deux Majors de plus. Cela devient très peu probable pour lui. ”