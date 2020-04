Roger Federer ne m’a pas encore fait allusion à une éventuelle retraite

L’ancien numéro 3 mondial Ivan Ljubicic, qui est maintenant l’entraîneur de Roger Federer, a déclaré que la superstar suisse se remettait de son opération au genou et n’avait pas encore laissé entendre qu’il envisageait de prendre sa retraite. S’adressant à Sky Sports, le Croate a déclaré: “Roger se remet, il est en rééducation après l’opération.

Pour nous ça ne change pas grand chose, avec tout le malchance que nous avons eu avec cette situation, le programme est le même même s’il n’y avait pas de virus. Nous n’avons pas encore parlé de 2021. Le temps ne s’arrête certainement pas et il aura 40 ans l’année prochaine, mais il ne m’a pas encore fait allusion à une éventuelle retraite. “

Federer avait subi une opération au genou fin février et avait prévu de manquer tous les tournois jusqu’à la saison sur gazon avant la fermeture de la tournée de tennis. Ljubicic dit que les choses devront être vues lorsque la tournée reprendra sur la façon dont les joueurs reviendraient.

“Les gouvernements des différents pays nous diront quand nous pourrons à nouveau voyager à travers le monde. Probablement ceux qui ont plus d’expérience pourront mieux gérer le retour sur le terrain, mais en réalité nous ne savons pas ce qui se passera.

Les joueurs aiment jouer en continu et les résultats en Australie, souvent avec de nombreuses surprises après un mois d’arrêt, le prouvent chaque année “En parlant de la proposition de Federer sur la fusion des circuits ATP et WTA, Ljubicic dit:” Je voudrais voir un seul corps qui mène le tennis.

Un produit assemblé peut avoir une valeur qui est plus du double de celle actuelle. Nous pensons également aux réseaux de télévision qui pourraient acheter les droits de tous les slams et masters masculins et féminins. À ce stade, ce serait très intéressant et la valeur serait également supérieure à celle des tournois individuels.

L’idée est certainement bonne, même si pour y parvenir il y aura encore un long chemin à parcourir. “Ljubicic travaille avec Federer depuis la saison 2016.