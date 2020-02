“Roger Federer ne peut pas être considéré comme le meilleur de tous les temps”

Roger Federer est le joueur qui a été le numéro 1 mondial le plus longtemps, à la fois en total de semaines en tête du classement (310), à la fois pour le total de semaines consécutives et pour l’âge atteint en tenant l’enregistrement.

Il est le joueur qui a remporté le plus de titres dans les tournois du Grand Chelem (20) et qui a participé au plus grand nombre de finales (31). Le champion suisse est-il le meilleur de tous les temps? «Si vous posez des questions sur les chiffres, Roger Federer est le joueur le plus titré.

Si vous demandez le meilleur de tous les temps, c’est difficile parce que le tennis a été joué dans les années 70, 80 et 90 sur différentes surfaces, donc vous ne pouvez pas toujours comparer avec les chiffres la qualité d’un joueur “- Boris Becker a déclaré à la presse indienne.

Pendant ce temps, Tracy Austin a révélé que Novak Djokovic deviendra la CHÈVRE: “En fin de compte, je pense que ce sera Novak”, a-t-elle déclaré sur la chaîne de tennis. “Tout d’abord, il n’a pas eu beaucoup d’usure donc je pense qu’il a encore quatre ans.

Encore quatre années solides où il peut gagner sur n’importe quelle surface. Quand Rafa est toujours là, Rafa est toujours le GOAT sur terre battue, mais je pense que Novak a déjà ce tête-à-tête contre Roger et contre Rafa. Le fait est que c’est le jeune homme qui a dû percer et que chaque majeur qu’il a gagné, il a dû jouer contre Roger et Rafa.

Roger a eu une sorte de départ décalé où il a obtenu un couple avant que les deux autres ne s’impliquent dans ce trifecta à trois. Je pense que cela a été le plus difficile pour Novak et, en fin de compte, je pense que c’est Novak qui va en avoir le plus ».