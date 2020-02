“Roger Federer ne peut rien gagner pour moi” – Belinda Bencic

Belinda Bencic et Roger Federer ont partagé une relation spéciale. Le maestro suisse a incroyablement soutenu sa jeune compatriote et a avoué qu’il la considérait comme une joueuse au potentiel suprême.

Les deux ont également fait des merveilles sur le terrain en jouant en tandem. Roger et Belinda ont remporté les titres de la Hopman Cup ensemble en 2018 et 2019. Évidemment, c’était devenu un moyen incroyable pour Bencic de commencer son année.

Cependant, la Coupe Hopman a été remplacée par la Coupe ATP cette année. Cela signifiait qu’il n’y avait pas de femmes concurrentes dans le tournoi. Comment était-ce pour Belinda Bencic de commencer l’année sans Roger Federer? Découvrons-le.

Qu’a dit Belinda Bencic?

Belinda a révélé que ne pas avoir Federer de son côté avait certainement ses inconvénients. Cependant, la jeune Suisse comprend que dans la longue bataille, elle devra y aller.

«J’ai l’impression que je ne peux pas commencer avec un titre parce que Roger n’est pas à mes côtés. Il ne peut rien gagner pour moi, je dois le faire moi-même et ça ne va pas bien. »- Bencic a dit en riant

Elle a ouvert la controverse sur le remplacement de la Hopman Cup par la Coupe ATP, sans compétitions féminines de tous les temps –

«Non, la Hopman Cup me manque beaucoup, mais je dois dire que j’ai également regardé la Coupe ATP à la télévision et c’était vraiment divertissant et excitant. Espérons que, peut-être à l’avenir, il puisse y avoir un concours pour les femmes ou les femmes et les hommes. Ce serait vraiment excitant, même pour la foule, parce que c’est juste quelque chose de différent si des doubles mixtes se produisent également. “

La prochaine fois que nous verrons Bencic et Federer ensemble, cela pourrait être explosif. Nous parlons des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Cependant, la réponse de Bencic à la question était un timide “nous verrons”.

Pensez-vous que nous pouvons voir Belinda Bencic et Roger Federer faire équipe aux Jeux olympiques de Tokyo 2020?