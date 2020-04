Roger Federer ne poursuivra pas le titre de la Coupe Laver cette année. J’ai trouvé pourquoi

La quatrième édition de la Laver Cup aurait dû réunir les meilleurs joueurs mondiaux à Boston entre le 25 et le 27 septembre, avec Team Europe à la recherche du quatrième titre sous la direction du fondateur et du premier joueur confirmé à ce jour, Roger Federer.

Pourtant, en raison d’un coronavirus qui a fait de nombreuses victimes dans le monde, la Laver Cup a dû être reportée pour 2021, les organisateurs programmant le prochain événement du 24 au 26 septembre, également à Boston. Ce fut probablement le meilleur possible et ne bouger que dans la saison difficile qui verra à peine du tennis d’ici la fin de l’année, avec de nombreux tournois donnant le meilleur d’eux-mêmes pour trouver le bon calendrier si la pandémie baisse en septembre ou octobre.

Avec la situation actuelle aux États-Unis, il était impossible d’apporter tout ce que la Laver Cup a à offrir à la foule et aux amateurs de tennis de Boston et des États-Unis devront attendre jusqu’en septembre 2021 pour voir Roger Federer et d’autres stars en action.

En septembre, Team Europe a triomphé de Team World lors du match décisif à Genève pour garder le beau trophée dans leur cabinet pour la troisième année consécutive et en faire une célébration appropriée. Après les deux premières rencontres de la troisième et dernière journée, Team World avait l’avantage sur ses rivaux et c’était Federer qui n’avait aucune marge d’erreur contre John Isner s’il voulait garder Team Europe en vie, prévalant en deux sets serrés pour réduire le déficit et mis tous les regards sur la dernière rencontre entre Alexander Zverev et Milos Raonic.

Bien sûr, il a fallu descendre jusqu’au fil et l’Allemand a remporté la victoire dans le match décisif pour être celui qui a remporté le titre pour Team Europe pour la deuxième fois consécutive, concluant un événement incroyable dans le plus énergique style.

Le PDG de la Laver Cup, Steve Zacks, a réitéré: “Après un examen attentif, nous avons tous convenu que pour offrir l’expérience de la Laver Cup que tout le monde aime et attend, déplacer l’événement jusqu’en septembre 2021 était la seule option.”

Amy Latimer, présidente de TD Garden, a déclaré: “Bien que manifestement déçue qu’étant donné les circonstances, nous devions attendre une année de plus pour que le tennis de classe mondiale arrive à TD Garden, nous sommes ravis de pouvoir accueillir la Laver Cup en 2021 et livrer l’événement que la communauté de Boston attendait avec impatience. Nous travaillerons en étroite collaboration avec l’équipe de la Coupe Laver pour nous assurer que l’événement dépasse les attentes. ”