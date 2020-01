Roger Federer ne se contente pas de parcourir les manches de l’Open d’Australie

“Dieu merci, c’était un super bris d’égalité, sinon j’aurais perdu celui-ci”, a déclaré en riant Roger Federer au commentateur ESPN Jim Courier après la victoire du Suisse sur John Millman. Cela aurait pu être un match répété pour Millman, un Australien qui voulait garder sa séquence de victoires contre Federer en vie.

Même à domicile, la foule était majoritaire pour les Suisses. C’est il y a quelques années à l’US Open 2018 que Millman a battu Federer en quatre sets, le dernier étant également un bris d’égalité. À l’époque, c’était un bouleversement majeur et Federer aurait pu penser qu’il devrait revenir avec quelque chose d’un peu plus fort pour gagner contre l’Australien.

Les années ont permis à Federer de se sortir d’un pointeur de déficit 8-4 lors du bris d’égalité n’est pas quelque chose à prendre à la légère. Il a également su maintenir sa constance pour faire monter la marchandise et gagner. “Je devais rester si concentré, prendre la bonne décision”, dit Federer en essuyant des battements de transpiration de son front.

Avoir 38 ans et être en tournée ne garantit pas toujours que l’expérience commencera. John Millman à 30 ans a eu son temps avec des blessures, y compris de graves problèmes d’épaule dont il est revenu et a remporté des matchs.

Ce match ne concernait pas uniquement Federer, mais Millman aussi, car il est le gars de la campagne de la ville natale. Le match a duré un peu plus de quatre heures, épuisant non seulement Federer, mais aussi Millman. Le Suisse a félicité le syaing australien “Il est un grand combattant, un bon gars et cela s’est résolu … Il faisait tout ça au début du reaker”, disait le Suisse à propos de John.

Il a dit en riant que “les démons sont toujours toi. Ils se cachent …” Quand Federer monte sur le court, les fans et la communauté du tennis ont une perspective emblématique de ses performances. Le stress est toujours sur lui pour utiliser ses stratégies et trouver les victoires.

Mais les victoires sont difficiles à réaliser pour quiconque. Le Suisse doit aussi être un combattant. En tant que joueur de haut niveau, Federer et les autres ressentent toujours la pression et ont appris à vivre avec les conséquences des pertes et des victoires. C’est une situation difficile, mais c’est comme ça quand il s’agit de leurs passions, de leur mode de vie et de leurs moyens de subsistance.