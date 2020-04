“Roger Federer n’est pas le plus grand perdant de l’annulation de Wimbledon”

Tous les tournois ATP et WTA ont été annulés jusqu’à la mi-juillet, une décision inévitable après que le All England Club a officialisé l’annulation de Wimbledon pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Roland Garros a pris la décision controversée de déplacer le deuxième Chelem de l’année du 20 septembre au 4 octobre, une semaine seulement après la fin de l’US Open et conjointement avec la Laver Cup (prévue à Boston du 25 au 27 septembre).

La décision d’annuler l’édition de cette année des Championnats à cause du coronavirus a tout de suite trouvé la réaction de Roger Federer, qui a commenté sur Twitter un simple: “dévasté” Mais le champion suisse semble déjà penser à la vengeance contre Novak Djokovic, avec dont il a perdu la finale historique de l’année dernière, à 2021.

Thierry Ascione, qui entraîne Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga, ne sait pas si Roger Federer aurait remporté un autre Grand Chelem cette saison. “Je pense que Djokovic était prêt à remporter deux tournois du Grand Chelem cette année”, a déclaré Ascione à Express Sport.

“Nadal je pense encore à l’Open de France mais ce n’est pas vraiment bon pour eux en termes d’histoire. En termes de plus grand joueur de la GOAT, bien sûr cette année change un peu et c’est une année de plus pour Roger, Rafa et Novak sans tournois.

Je pense que pour eux, il est important de jouer le Grand Chelem, en particulier pour Rafa et Djokovic, l’US Open et le French Open. “Ascione souligne qu’il y a des problèmes plus graves à résoudre que ceux qui engrangent des millions de joueurs.

Il a ajouté: “Il y a des conséquences pour tout le monde, les joueurs qui font l’histoire et pour les joueurs qui ont juste besoin de ça pour manger quelque chose. Pour le tennis, c’est terrible d’avoir complètement arrêté la tournée. Bien sûr, il y a des choses beaucoup plus importantes que le tennis mais pour le tennis c’est difficile. Peut-être que nous ne jouerons pas avant décembre – peut-être. ”