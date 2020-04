“Roger Federer n’était pas mon idole d’enfance”

Au cours des dernières années, Nick Kyrgios n’a jamais caché qu’il était un grand fan de Roger Federer. L’Australien a battu les Suisses lors de leur premier match à Madrid en 2015, démontrant son plein potentiel devant le 20 fois champion du Chelem.

L’ancien numéro 1 mondial aurait remporté les six prochains matchs contre Nick. Dans une vitrine fascinante d’attaquer le tennis, Federer et Kyrgios ont produit le match ATP de l’année 2017 à Miami. Federer a sauvé des points de set et Kyrgios a sauvé des balles de match, mais c’est le Suisse qui a finalement revendiqué sa place en finale avec un triomphe de 7-6 (9), 6-7 (9), 7-6 (5) après trois heures et 11 minutes.

Lors de l’Open d’Australie 2020, lors de son match de double mixte, Kyrgios était plus intéressé à connaître le match de quart de finale de Federer. Mais dans une interview, on a demandé à Kyrgios si Federer était son idole d’enfance, il a dit: «Ce n’était pas mon idole d’enfance.

Parmi les joueurs de tennis, mes idoles étaient probablement Gael Monfils et Jo-Wilfried Tsonga, mais Roger, c’est un excellent modèle ». «Mon inspiration pour les idoles, j’en ai eu une en grandissant, Roger. Il est l’art d’inspiration de chacun en grandissant.

Avec une personne avec qui je peux modéliser mon jeu, c’est Jo-Wilfried Tsonga. J’adorais sa façon de jouer, il aimait divertir. J’imite mon jeu autour de lui, les gros services et les coups droits. Et nos styles de jeu sont très similaires. Je l’ai joué une fois à l’Open d’Australie et c’était un sentiment assez spécial.

Je l’ai battu, mais je regardais toujours quelqu’un que je regardais. Jouant Jo, j’étais évidemment très nerveux. C’était un gars que je considérais comme un enfant. C’est toujours le cas », a déclaré Kyrgios. «Quand je l’ai vu ici, j’étais tellement nerveux. Sans blague. Les gens pensent que je suis cool, mais je voulais qu’il pense que j’étais la personne la plus cool de tous les temps »- a ajouté Nick Kyrgios.