“Roger Federer n’insistera pas pour garder la date de la Coupe Laver”

La quatrième édition de la Laver Cup aurait dû réunir certains des meilleurs joueurs du monde à Boston entre le 25 et le 27 septembre, Team Europe recherchant le quatrième titre sous la direction du fondateur et du premier joueur confirmé, Roger Federer.

La troisième édition a eu lieu en septembre dernier à Genève, lorsque Team Europe a triomphé de Team World lors du match décisif pour garder le beau trophée dans son cabinet et en faire une célébration appropriée. Team World avait l’avantage sur ses rivaux avant les deux rencontres restantes de la dernière journée, sans erreurs pour Roger Federer et Alexander Zverev s’ils voulaient garder le titre.

Federer a prévalu sur John Isner en deux sets serrés pour réduire le déficit et placer tous les yeux sur le choc ultime entre Alexander Zverev et Milos Raonic. Il a fallu aller jusqu’au bout et l’Allemand a prévalu lors du bris d’égalité pour remporter le titre pour l’équipe européenne pour la deuxième année consécutive, concluant un autre week-end de tennis incroyable entre les équipes rouge et bleue.

Comme nous l’avons découvert mardi, Roland Garros a changé le calendrier du 20 septembre au 4 octobre, faisant un geste audacieux en raison d’un coronavirus sans consulter les autres organisations du monde du tennis. Ainsi, elle chevauchera avec la Laver Cup déjà épuisée, ce qui signifie que Roger Federer sautera sans aucun doute le Major d’argile si les choses restent là où elles sont en ce moment.

Cependant, il lui sera difficile de trouver les autres joueurs qui représenteront Team World et Team Europe, car les concurrents du haut décideront à peine de sauter le Major dans cette saison turbulente et imprévisible et de concourir à Boston à la place.

Le capitaine suisse de la Fed Cup, Heinz Guenthardt, pense que Roger Federer fera un pas et changera la date de la Laver Cup, même s’il ne sera pas facile de trouver un week-end gratuit au TD Garden d’ici la fin de l’année. Guenthardt a souligné l’importance des événements majeurs pour les joueurs d’en haut, mais aussi pour ceux de rang inférieur qui pouvaient gagner de l’argent et des points significatifs pendant ces deux semaines.

De plus, il est conscient du fait que Wimbledon, l’US Open et Roland Garros seraient très proches les uns des autres, mais les joueurs trouveraient le moyen de rivaliser entre eux et de se battre pour les titres, rappelant à tout le monde que nous avions un petit deux écart hebdomadaire entre Roland Garros et Wimbledon dans le passé.