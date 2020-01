Roger Federer nous a souvent montré qu’il serait toujours là pendant un certain temps

El Pais a interviewé John McEnroe avant le match des huitièmes de finale de l’Open d’Australie qui opposait Rafael Nadal à Nick Kyrgios, et le septuple champion du Grand Chelem en simple a donné son avis sur ce à quoi pourrait ressembler la saison 2020 de Roger Federer.

On a demandé à McEnroe s’il pensait que la défaite finale de Federer à Wimbledon en 2019 contre Novak Djokovic était un coup trop dur pour que le Suisse se lève, et si cela mettait son 2020 en danger. “Je ne pense pas”, a répondu l’Américain.

«Roger travaille depuis longtemps et l’expérience est toujours importante dans les grandes dates. De plus, il y a eu de nombreuses occasions où nous avons exclu Roger et il nous a souvent montré qu’il y aurait encore «Federer» pendant un certain temps.

Je le vois assez bien et je pense qu’il aura beaucoup d’esprit de combat à livrer durant cette saison ». McEnroe ne pouvait pas le savoir à l’époque, mais quelques jours plus tard, Federer s’inclinait en deux sets contre Novak Djokovic juste avant d’atteindre la finale de l’Open d’Australie.

La Suisse prévoit de ne jouer qu’un groupe restreint de tournois cette année. Sa prochaine chance de renforcer sa liste record de titres du Grand Chelem sera l’Open de France à l’aube de l’été.