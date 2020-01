«Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal veulent apprendre tous les jours»

L’ancien champion de Wimbledon, Goran Ivanisevic, qui a été intronisé au Temple de la renommée du tennis international lundi, parle de son rôle d’entraîneur du 16 fois champion du Grand Chelem Novak Djokovic ainsi que de leur décision de cesser de travailler avec l’analyste des données, qui était un membre clé de leur équipe au cours des dernières années, dans une interview accordée au Telegraph.

Parlant de son rôle avec Novak Djokovic, Ivanisevic a commenté: “Il est difficile d’enseigner à un gars qui a été le meilleur joueur de tennis du monde au cours des 9 dernières années. Mais ces gars-là – Novak, Roger et Rafa – veulent s’améliorer tous les jours.

C’est la différence entre les trois et les jeunes. Ces trois-là veulent apprendre chaque jour et changer les choses pour aller mieux. C’est pourquoi ils sont toujours les meilleurs et ils continueront d’être les meilleurs.

Les jeunes pensent qu’ils sont intelligents, qu’ils savent tout, et donc vous ne pouvez rien leur dire. Novak sert mieux. Je ne lui ai pas dit de servir le deuxième service à 190 km / h, mais avec quelques changements dans le lancer de balle et la confiance qu’il peut servir plus fort, il le fait ».

Parlant de la décision de Djokovic de cesser de travailler avec l’analyste de données Craig O ‘Shannessy. Ivanisevic dit: «Ces statistiques, d’une certaine manière, elles sont bonnes. Mais si c’est trop, je n’aime pas ça. Si vous avez trop d’informations sur votre adversaire, vous oubliez comment vous devez jouer.

Qui se soucie de l’autre gars quand vous êtes le n ° 1 mondial? Laissez les autres penser à comment vous allez jouer. Nous avons décidé que c’était trop, que nous pouvions le faire nous-mêmes en regardant les matchs. Les mauvaises personnes deviennent importantes.

Je suis un gars à l’ancienne, je ne l’approuve pas, et trop de statistiques font que votre propre cerveau cesse de fonctionner ».