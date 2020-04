Roger Federer obtient le soutien de Boris Becker après la proposition de fusion ATP-WTA

Après que Roger Federer a proposé une fusion entre l’ATP et la tournée WTA mercredi, étant donné que les deux tournées ont affaibli l’état actuel, l’ancien numéro un mondial Boris Becker a décidé de suivre Rafael Nadal et d’autres stars du tennis pour soutenir le Swiss Maestro.

“Bonjour de Londres ensoleillée! Roger Federer a donné le coup d’envoi hier sur son fil Twitter suggérant des événements de tennis combinés à l’avenir, hommes et femmes dans le même tournoi. Comme vous le savez peut-être, seuls les tournois du Grand Chelem ont cela tout le temps et si vous devez sélectionner sur la tournée régulière, Indian Wells ou Miami par exemple », a déclaré Becker sur Instagram.

“Je pense que c’est une idée intéressante. Comme personne ne joue de toute façon, pourquoi ne pensons-nous pas à un nouvel horaire pour 2021? Roger, je suis avec toi! ” Becker a continué. Cependant, Roger Federer a précisé qu’il parlait d’une fusion de leadership entre l’ATP et la WTA, et pas nécessairement de chevauchements de compétitions féminines et masculines.

“Je ne parle pas de fusionner la concurrence sur le terrain, mais de fusionner les 2 organes directeurs (ATP et WTA) qui supervisent les tournées professionnelles des hommes et des femmes”, a tweeté Federer. Le tweet ci-dessus est venu après que Federer ait fait la une des journaux avec sa proposition acclamée qui est arrivée 2 jours après avoir discuté avec Rafael Nadal sur Instagram Live.

“Je me demandais juste … suis-je le seul à penser que le moment est venu pour les hommes et les femmes de s’unir et de se rassembler?” Roger Federer avait tweeté.