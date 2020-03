«Roger Federer obtient même son horaire de chirurgie correct»

En raison du coronavirus, le premier tournoi Masters 1000 de la saison à Indian Wells a dû être annulé, le second à Miami étant également incertain. La plupart des joueurs étaient déjà à Indian Wells lorsque la nouvelle est sortie et il sera intéressant de suivre les mouvements à venir de l’ATP, de la WTA et des autorités locales et fédérales américaines, ainsi que la façon dont l’ATP gérera le classement lundi prochain.

Le capitaine de la Coupe Davis aux États-Unis, Mardy Fish, a écrit sur Twitter que Roger Federer avait choisi le moment idéal pour subir une opération au genou, avec un calendrier incertain jusqu’en juin, lorsque le Suisse reviendra à Halle. Âgé de 38 ans en août dernier, Roger Federer a embrassé une autre saison solide en 2019, remportant quatre titres ATP à Dubaï, Miami, Halle et Bâle, défendant la place dans le top 3 derrière Rafael Nadal et Novak Djokovic et gardant des joueurs beaucoup plus jeunes derrière lui. .

Roger a étendu son record en tant que plus ancien champion du Masters 1000 à Miami et a bien joué sur terre battue après l’avoir sauté pendant trois ans, atteignant la demi-finale à Roland Garros et prenant de l’élan avant la saison de gazon qui l’a vu gagner Halle et passer en finale à bien-aimé Wimbledon.

Roger a gaspillé deux balles de match contre Novak Djokovic pour se contenter du deuxième prix, remportant un titre de plus à la fin de la saison et obtenant la place lors de la finale de l’ATP où il a joué dans les quatre derniers. Décidant de sauter la Coupe ATP inaugurale, Federer a lancé la nouvelle saison à l’Open d’Australie, surmontant deux obstacles difficiles contre John Millman et Tennys Sandgren pour atteindre les demi-finales où il a perdu contre Novak Djokovic en deux sets.

Au lieu de se préparer pour Dubaï, Roger a partagé avec ses fans la nouvelle d’une blessure au genou qui nécessitait une intervention chirurgicale en février, les Suisses ayant sauté Dubaï, Indian Wells, Miami et Roland Garros, visant Halle comme le premier tournoi sur le chemin du retour.

Avec les problèmes actuels causés par un coronavirus, nous ne savons pas encore combien d’événements se passeront d’ici là et à quoi ressemblera la liste de classement ATP, bien que Roger Federer soit en sécurité dans le top 10 jusqu’à ce retour attendu, prêt à rebondir retour et a frappé le cours gagnant dès que possible.