Roger Federer obtient un record d’âge à l’Open d’Australie

En compétition à l’Open d’Australie pour la 21e fois, Roger Federer est en quart de finale pour la 15e fois, battant Marton Fucsovics 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 en deux heures et 11 minutes. Le joueur de 38 ans a pris un départ lent avant de trouver son jeu, dépassant ses adversaires dans les trois derniers sets pour progresser dans les huit derniers 16 ans après avoir fait cela à Melbourne Park pour la première fois.

Bien qu’il soit l’un des joueurs les plus âgés du Tour, Roger est toujours capable de se battre pour les gros titres et de conserver des positions de haut niveau, terminant la saison précédente dans le top 3 devant des rivaux beaucoup plus jeunes et juste derrière Rafael Nadal et Novak Djokovic.

En entrant dans le 21e Open d’Australie consécutif, Federer a battu Steve Johnson et Filip Krajinovic avec des triomphes dominants, face à John Millman au troisième tour et rencontrant l’un des obstacles les plus difficiles à Melbourne au cours des deux dernières décennies.

L’Australien a poussé les Suisses aux limites, ayant une avance de 8-4 dans le match décisif avant que Federer ne décroche six points consécutifs pour rester en vie et avoir une chance de se battre pour la place en quart de finale contre Marton.

Passant cet obstacle également, Roger a atteint un autre record d’âge, devenant le deuxième plus vieux quart de finaliste de l’Open d’Australie à l’âge de 38 ans et cinq mois, derrière seulement l’éternel Ken Rosewall. De plus, Federer est le cinquième plus vieux quart de finaliste majeur de l’ère Open au général, derrière Ken Rosewall, Pancho Gonzales, Istvan Gulyas et Jimmy Connors, qu’il pourrait passer en septembre à l’US Open s’il atteint les huit derniers.

Roger est le plus vieux quart de finaliste majeur depuis 1991, se tenant à côté de Connors et gardant les rivaux de la première décennie de l’ère Open sous ses yeux. S’il bat Tennys Sandgren au prochain tour, Roger deviendra le seul quatrième demi-finaliste majeur de l’ère Open après ses 38 ans, toujours désireux de concourir à son meilleur et de garder les discussions sur la retraite loin de lui.