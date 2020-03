Roger Federer obtient une deuxième chance lors d’un nouveau retour

A 38 ans, Roger Federer a vu de nombreux tournois et a décroché ses titres. La chirurgie arthroscopique qu’il a subie et qui s’est soldée par un échec de 5 événements s’est avérée parfois sombre, mais pas maintenant. L’un des plus importants est celui d’Indian Wells.

Federer a perdu le titre l’an dernier face à Dominic Thiem et ne serait pas prêt à jouer cette saison non plus. Il se retira avec tristesse mais une lueur d’avancée prit la forme d’une crise sanitaire mondiale – le coronavirus. L’épidémie virale froide a commencé à créer des situations monstrueuses pour des gens qui ne connaissaient que très peu la crise, seulement qu’elle a commencé en Chine et a continué de se déchaîner à travers le monde.

Les directeurs de tournoi de l’événement californien ne savaient pas comment aborder la situation à venir. Les conditions de désinfection dans l’ensemble du site suffiraient-elles à contenir le virus quelque peu contagieux? Ce n’est pas connu et ne vaut pas la peine de tenter sa chance.

Les administrateurs ont décidé d’annuler l’événement. L’argent pour tous, ainsi que de nombreux points de classement seraient perdus pour les joueurs. Federer et d’autres qui se remettent d’une blessure ou d’une intervention chirurgicale récolteraient plus de temps pour guérir et s’entraîner.

“Nous sommes très déçus que le tournoi n’ait pas lieu, mais la santé et la sécurité de la communauté locale … et tout le monde … est d’une importance capitale”, avait commenté Tommy Haas, le directeur du tournoi d’Indian Wells.

Il a été fait mention de la tenue de l’événement en Californie à une autre date, ce qui donnera à Federer et à d’autres le temps nécessaire pour se regrouper, guérir et éventuellement se préparer pour l’événement plus tard. Qui peut dire si d’autres tournois suivront la même voie et que Federer gagnerait à être plus physiquement prêt à participer? C’est peut-être pour la mauvaise raison, mais le timing peut être du côté du joueur suisse lorsque Indian Wells et peut-être d’autres tournois devront peut-être être reprogrammés pour les temps futurs.