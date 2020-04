Roger Federer ose Rafael Nadal, Ronaldo et Messi pour montrer leurs séances d’entraînement à domicile

Après avoir montré ses compétences dans une nouvelle vidéo de formation à domicile sur le tennis, Roger Federer a défié l’élite du monde du tennis, y compris Rafael Nadal, Novak Djokovic et Serena Williams, ainsi que d’autres stars de classe mondiale comme Cristiano Ronaldo, Dwayne Johnson et Bill Gates pour présenter leurs propres exercices de «formation à domicile».

Roger Federer porte du blanc de la tête aux pieds dans sa vidéo ci-dessus et cela ramène inévitablement quelques souvenirs de Wimbledon. Mais même si le All England Club a été annulé, cela ne signifie pas pour autant que le Swiss Maestro sera déformé.

Pour preuve, c’est le deuxième exercice qu’il a posté au cours des 7 derniers jours. Le premier était juste un peu différent car il devait frapper le mur à une plus grande distance. Le but de la nouvelle vidéo d’entraînement de Roger était non seulement d’inspirer les amateurs de tennis du monde entier à ramasser leurs raquettes et à faire de l’exercice en toute sécurité, mais aussi à promouvoir toutes sortes d’entraînement à domicile.

Et pour avoir un plus grand impact, Federer a décidé de défier des joueurs de tennis comme son rival Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams et Coco Gauff. Mais il ne s’est pas arrêté là. Le joueur suisse de 38 ans a rendu hommage à des stars hollywoodiennes comme Dwayne «The Rock» Johnson, Hugh Jackman, Chris Hemsworth et plus encore.

Il a également défié Cristiano Ronaldo, son bon ami Bill Gates, son rival de Match For Africa, Trevor Noah, et plus encore. En ce qui concerne Nadal, l’Espagnol a posté, il y a quelques jours, un court clip dans lequel il joue au tennis avec sa sœur Maria Bel sur un filet improvisé, mais maintenant, nous devrions nous attendre à ce que le féroce rival de Federer propose quelque chose de nouveau.