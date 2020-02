Roger Federer Out of Sunshine Double et Roland Garros avec une blessure au genou

Roger Federer a publié une déclaration qui sera une grande déception pour des légions de fans à travers le monde, la star suisse confirmant qu’il a subi une intervention chirurgicale pour un problème au genou droit qui le maintiendra hors de combat jusqu’à la saison sur gazon en juin .

Chirurgie requise pour les Suisses

Ce n’est pas la première fois que Federer doit passer sous le couteau. Le champion de 20 fois majeur a eu une opération similaire après l’Open d’Australie en 2016 pour réparer un ménisque déchiré, une blessure qu’il a contractée en exécutant un bain pour ses enfants, bien qu’il se soit produit sur son autre genou. Cette opération l’a tenu à l’écart pendant la majeure partie de la saison 2016, malgré plusieurs tentatives de retour anticipé et une course aux demi-finales de Wimbledon. Mais il a pu rebondir en 2017, mettant sur pied une magnifique saison au cours de laquelle il a remporté l’Open d’Australie et Wimbledon.

Federer espère que son retour se déroulera plus facilement cette fois-ci. Wimbledon reste sa meilleure chance de remporter un autre titre majeur, avec le Suisse l’an dernier détenant deux balles de match en finale contre Djokovic, avant de glisser vers une défaite en cinq sets. Mais il semble confiant que cette opération n’interférera pas avec ses ambitions à cet égard, avec un retour susceptible d’être prévu pour Stuttgart ou Halle.

Problèmes de points de classement à venir

Federer devant rater le Sunshine Double et toute la saison sur terre battue, ainsi que Dubaï et Bogota, son classement prendra inévitablement un vrai coup. Il était champion en titre à Dubaï et à Miami, et a atteint la finale à Indian Wells et les quatre derniers à Roland Garros. Les 360 points qu’il a récoltés pour atteindre les quarts de finale à Madrid et à Rome tomberont également au bord du chemin.

Cela ne lui laissera que 3950 points de classement avant la saison sur gazon. Actuellement, cela suffira à le maintenir au 7e rang mondial et la formule de tête de série de Wimbledon lui assurera probablement une place dans les quatre premières têtes de série au All England Club. Mais avec encore 1200 points à défendre en SW19, une sortie anticipée pourrait être désastreuse pour le grand Suisse. Bien sûr, son classement ne sera pas sa principale préoccupation à ce stade de sa carrière, mais s’il ne fait pas partie des huit premiers, il risque de rencontrer tôt ses rivaux Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Néanmoins, pour Federer, la principale préoccupation est maintenant de remporter un autre titre majeur et il est de plus en plus difficile de le voir réaliser cet exploit ailleurs qu’au All England Club. Mais même sur l’herbe, Roger Federer ne peut gagner que s’il est en bonne santé, ce qui fait que le choix d’une chirurgie sera certainement le bon à l’avenir.

