Roger Federer ouvrira la défense de son titre à Bâle le 27 octobre

La ville pittoresque de Bâle a accueilli la caravane ATP pour la première fois en 1975, devenant l’un des événements en salle les plus prestigieux du Tour et attirant certains des noms les plus notables du monde du tennis. Bjorn Borg, Guillermo Vilas, Ivan Lendl, Stefan Edberg, Jim Courier, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Novak Djokovic et Juan Martin del Potro avaient tous célébré ici dans le passé, avec le héros de la ville natale Roger Federer volant la gloire à venir tous d’entre eux après dix titres au total et évoluant en 13 finales consécutives depuis 2006!

Roger a fait ses débuts à Bâle à l’âge de 17 ans contre Andre Agassi en 1998, en compétition devant le public à 19 reprises et en perdant les deux premières finales en 2000 et 2001. En 2006, Federer a commencé son règne au Swiss Indoors Basel , allumant le premier titre et ne perdant plus jamais avant le match pour le titre pendant toutes ces années!

En 2012 et 2013, Juan Martin del Potro avait renversé Federer en finale pour voler la couronne au héros local qui avait rebondi en 2014, remportant 24 victoires consécutives à Bâle et espérant plus de la même chose du 26 octobre au 1er novembre. cette année, les organisateurs confirmant Federer et Stan Wawrinka comme les principales stars de l’édition 2020.

En raison d’un coronavirus, la saison de tennis sera interrompue pendant au moins quatre mois et demi, avec de petites chances de voir une action le reste de l’année. Pourtant, les organisateurs de l’événement ATP 500 ont tout préparé pour accueillir les joueurs, espérant une meilleure situation dans le monde et commençant à vendre des billets le 1er avril.

Ils ont également annoncé que Roger Federer jouerait son premier match le mardi 27 octobre, recherchant le 25e triomphe consécutif à Bâle et le 11e titre au total.