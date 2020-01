Roger Federer parle de la vitesse des pistes en Australie

Il semble qu’en Roger Federer Ne passez pas le temps et ne remarquez pas l’inactivité. Le Suisse a été planté en Australie sans jouer de match officiel depuis novembre et a battu Steve Johnson sans problème, avec qui il n’a perdu que sept matchs. Le Suisse a été sympa lors de sa première conférence de presse à Melbourne, se souvenant qu’en 2000, l’année de ses débuts, il avait vaincu Chang et qu’il est aujourd’hui entraîneur d’un de ses rivaux.

Perdant toujours au premier tour d’un tournoi majeur depuis qu’il a remporté un Chelem pour la première fois. “Pour être honnête, dans certains matchs, j’étais proche. Le fait d’avoir 32 têtes de série est quelque chose qui m’a aussi aidé à éloigner les meilleures annonces puisque lorsque j’ai commencé sur le circuit, il n’y en avait que 16. J’ai pu créer un jeu pour contrôler ces rivaux en dehors du Top 30 même les premiers jours, avec des nerfs. Ces premiers tours sont particuliers, comme cela arrive dans le M1000 où vous pouvez trouver un Top 20 “.

Son avis sur Jannik Sinner, l’une des grandes jeunes révélations de ces derniers temps. “Je ne le connais pas beaucoup. Je me suis entraîné à quelques reprises avec lui et ce que j’ai aimé, c’est qu’il a la même vitesse de balle à droite et en arrière que Felix et les autres garçons. Avant, chez les jeunes, vous avez vu une différence de vitesse dans les deux coups. Il a également un très bon mouvement de pied pour sa taille et joue bien à la fois ouvert et fermé, ce qui est un grand avantage pour son avenir. C’est un très bon gars. “

Il vient en Australie sans beaucoup d’attentes. “Je n’ai pas joué de grands matchs depuis plusieurs semaines et 95% des joueurs qui sont ici viennent déjà avec des matchs disputés. Pour moi, les trois premiers tours sont la clé pour continuer et s’habituer à la pression et être calme dans des situations de du stress comme enregistrer un break break ou dans un 30-30 ou si je pars en retrait. Aujourd’hui, j’ai joué librement, sans trop de complications mais au prochain tour ça ne sera peut-être pas comme ça. Je vais point à point, tour à tour. “

Pour savoir s’il voit les pistes plus lentement ou plus rapidement que les autres années. “Je pense que c’est similaire. Les balles sont très rapides quand elles sont neuves et changent beaucoup après cela, selon qui vous jouez ou la durée des rallyes mais pendant les deux ou quatre premiers matchs, vous jouez très vite. Après cela, le les balles ramollissent rapidement après les échanges et j’ai l’impression que la nuit ou à l’intérieur, le jeu semble plus lent. Peut-être que cela dépend de qui vous jouez et de son style. “

Si vous avez remporté autant de titres, cela peut vous aider. “Quand vous gagnez, tout se passe bien ou si vous faites des demi-finales ou au-delà, vous savez que vous êtes en forme et si vous venez de la pré-saison, cela vous donne confiance. Le problème est quand vous jouez beaucoup de matchs et que vous n’avez pas trop d’entraînement. Vous jouez juste pour gagner et vous vous oubliez vraiment comment jouer au tennis. En Australie, c’est bien si vous jouez bien, mais cela ne signifie pas trop de drame pour le reste de la saison si ça ne va pas bien. C’est pire si plus tard les choses ne vont pas bien et que vous manquez la pratique. J’aime avoir une série d’exercices plus longs, deux fois par an, car cela aide mon jeu. “

