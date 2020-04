Roger Federer parle de récupérer son genou

L’un des «moments» de cet enfermement a été la Instagram Live de Rafael Nadal et Roger Federer. Ils ont tous deux partagé un très beau discours pour les fans de tennis où ils ont parlé du coronavirus, du tennis et de la blessure au genou des Suisses.

21/04/2020 à 18h55

CEST

Oscar Cubero

Le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem a subi une chirurgie en février, ce qui ne lui a permis de jouer aucun match sur le circuit ATP pendant 4 mois. Mais, l’arrivée du coronavirus n’a pas pressé le joueur de tennis de Bâle de revenir et vous pouvez faire le tour des pistes plus calmement: “La chose positive à propos de cette situation est que j’ai beaucoup de temps. Je frappe la balle contre le mur pour l’instant. Je suis heureux”.

Une opération qui a été très bien “les six premières semaines”, mais plus tard, il est devenu un processus plus lent, jusqu’à ce qu’il remarque à nouveau “encore une amélioration”. Pour finir, il a plaisanté sur la «facilité» de subir une deuxième opération et a demandé à Rafa ce qu’il en pensait en riant, car les deux joueurs ont vécu plus d’un.

Federer et Nadal ont de nouveau démontré la des bonnes vibrations qui existe entre les deux. Le temps qu’ils ont partagé à l’écran a été utilisé pour poser des questions aussi drôles que les raisons pour lesquelles Rafa n’a pas joué avec sa main droite: “Je ne peux pas jouer avec le bon. Que je puisse jouer avec elle est un mythe. C’est vrai que Je fais tout avec ma droite … sauf jouer au tennis et jouer au football “répondit l’espagnol avec une très bonne humeur.

Dans le même sens, il a assuré qu’avec 3-4 ans “il était ambidextre, il a joué avec deux revers et les gens ne savaient pas s’il était droitier ou gaucher, mais j’ai toujours ressenti la raquette avec le pied gauche. ”

Le manacorí a également partagé un moment avec des joueurs de tennis comme Andy Murray ou Marc López.

