Roger Federer parle de sa relation avec Rafael Nadal

Le Suisse Roger Federer affirme que lui et l’Espagnol Rafael Nadal “aiment vraiment se retrouver”. Federer, 38 ans et 33 ans, Nadal ont formé la rivalité la plus populaire de l’histoire du tennis. Federer détient un record de 20 titres du Grand Chelem capturés, tandis qu’il est deuxième sur la liste de tous les temps avec 19 Majors capturés.

Les deux anciens rivaux se retrouveront donc ainsi vendredi lorsqu’ils s’affronteront lors d’un match caritatif en Afrique du Sud. “C’est bien d’appeler l’un de vos plus grands rivaux votre ami. Il a son mode de vie à Majorque et j’ai le mien, mais nous nous voyons sur la route et nous faisons beaucoup de promotions ensemble.

Nous aimons vraiment nous réunir “, a déclaré Federer aux journalistes au Cap. Lors de son seul tournoi disputé cette saison, le numéro 3 mondial Federer a atteint la demi-finale de l’Open d’Australie. défaite subie contre l’éventuel champion Novak Djokovic.

Le joueur de 38 ans a une fois de plus prouvé qu’il est capable de faire des runs profonds dans les plus grands événements et de disputer des titres de Grand Chelem. “Aucune mise à jour sur la retraite ou aucun plan pour arrêter de jouer. Tant que je serai assez en forme pour rivaliser avec les meilleurs au monde, je continuerai à jouer”, a déclaré Federer.