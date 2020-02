Roger Federer parle de sa retraite et rassure ses fans

Cela faisait longtemps que Roger Federer Il prévoyait d’organiser un match d’exhibition en Afrique du Sud, terre où il a des racines profondes depuis la naissance de sa mère Lynette et quand il était petit, la famille voyageait fréquemment sur ces terres et les Suisses se souviennent toujours avec amour de ce pays qui compte beaucoup pour lui. Il n’a pas pu avoir de meilleur compagnon pour son match au Cap car à côté de lui sera Rafa Nadal, où il espère battre le record historique de participation à un match de tennis, attirant plus de 55 000 spectateurs au stade ce vendredi 7 février prochain. .

Le Match pour l’Afrique est l’une des choses que Federer réalise avec sa Fondation. Depuis qu’il a commencé à réussir dans le circuit, Roger n’a cessé de contribuer à la région et sa principale mission est que les enfants puissent avoir accès à l’éducation dès leur plus jeune âge et essayer de créer une société où les écoles sont préparées pour eux. , ainsi que le personnel et que les enfants sont en bonne santé, avec de l’aide aussi pour eux. Selon son site Web, ils aident également six pays en Afrique, en Afrique du Sud et dans d’autres parties de la Suisse.

Avant la réunion, celui de Bâle a offert une large conférence de presse où il a passé en revue plusieurs aspects de l’exposition, ainsi que Rafa a été félicité. Il a dit qu’il était un grand ami à lui et qu’il était ravi de pouvoir partager cette expérience avec lui, dans quelque chose dont ils se souviendront sûrement toute une vie car, comme nous le disons, cette date restera dans l’histoire comme le jeu de tennis avec le plus grand afflux de spectateurs jusqu’à ce jour.

Dans une partie de sa conférence de presse, Roger a également été interrogé sur ce mot que beaucoup craignent et le fait d’avoir 38 ans, six mois seulement après avoir eu 39 ans, survole inévitablement sa silhouette. Son retrait, pour l’instant, reste hors de tout débat. “Il n’y a aucune mise à jour sur mon retrait ni aucun plan pour arrêter de jouer. Ma famille est en bonne santé, ma femme va bien avec tout et je me sens très bien. Je sens que je peux toujours continuer à concourir au plus haut niveau, quelque chose que je pourrais refaire en Australie. Je suis toujours heureux de continuer à jouer. C’est quelque chose que vous ne savez jamais, mais pour l’instant je n’ai pas l’intention de me retirer ou quelque chose comme ça. Je suis content de la façon dont la saison a commencé “, a déclaré le Suisse.

