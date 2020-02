Roger Federer parle du mot «r» redouté: la famille est en bonne santé et je me sens plutôt bien

Roger Federer a de nouveau apaisé ses craintes de pouvoir tout emballer en un jour, le vainqueur du Grand Chelem à 20 reprises insistant sur le fait qu’il n’a “aucun projet de retraite” pour le moment.

Le numéro 3 mondial affrontera son rival de longue date Rafael Nadal lors de son tout premier match sur le sol africain alors qu’il participera au match en Afrique Le Cap le 7 février au profit de la Fondation Roger Federer.

Quelques mots aimables de Roger Federer à propos de Rafael Nadal avant leur #MatchInAfrica au Cap. https://t.co/JGo9x8YGuw

– Tennis365 (@ T365Official) 5 février 2020

Mais si les fans de Federer sont ravis qu’il prenne du temps sur son calendrier pour jouer dans un match d’exhibition en Afrique du Sud, ils craignent également que la retraite ne soit pas trop loin pour la légende du tennis, d’autant plus qu’il a 38 ans.

Cependant, le grand suisse a de nouveau minimisé les suggestions selon lesquelles il prévoyait de ranger sa raquette bientôt.

“Aucune mise à jour sur la retraite ou aucun plan pour arrêter de jouer”, a-t-il déclaré. «La famille est en bonne santé, ma femme est cool et je me sens plutôt bien et je sens que je peux encore concourir au plus haut niveau, ce que je pense avoir refait en Australie, je suis heureux de continuer à jouer.

«On ne sait jamais, mais pour le moment je n’ai aucun projet de retraite et tout ça. Je suis heureux que la saison ait réellement commencé aussi bien. »

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.