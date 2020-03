Roger Federer partage ses réflexions sur Rafael Nadal dans Indian Wells 2006

Le 10 mars 2006, le double champion en titre Roger Federer a rencontré les médias à Indian Wells, disputant son premier tournoi après avoir perdu la finale à Dubaï face à Rafael Nadal. Ce fut la première défaite de la saison pour le numéro mondial. 1 qui avait déjà revendiqué des titres à Doha et à Melbourne, impatient de reprendre le chemin du vainqueur dans le désert, ce qu’il a finalement remporté la troisième couronne consécutive lors du premier Masters 1000 de la saison.

Interrogé sur la rivalité avec Rafael Nadal, Federer a félicité le jeune Espagnol mais a également souligné qu’il y avait encore d’autres joueurs dangereux autour. Lors de leurs quatre premières rencontres, Rafa a renversé Roger à trois reprises, étourdissant le n ° mondial nouvellement promu.

1 à Miami 2004 à l’âge de 17 ans et le battant en demi-finale à Roland Garros 2005 et en finale à Dubaï juste avant Indian Wells. “Je pense qu’il est difficile de garder le rythme et de jouer de manière agressive tout au long du match comme je l’ai fait contre Nadal à Dubaï”, a déclaré Federer.

“Il a remporté les points cruciaux à la fin et c’était dommage, mais j’étais toujours content de la façon dont j’ai joué. Nadal est un bon joueur, aussi simple que cela; j’aime le défi avec lui. Vous savez, c’est un brouilleur formidable qui apporte quelque chose d’autre au jeu, étant un grand gaucher, car nous n’en avons pas beaucoup.

Je considère que c’est une chose difficile à faire, de jouer contre un bon gaucher; plus je jouerai contre lui, plus ce sera confortable pour nous deux. Nous sommes plus prévisibles maintenant, la première fois que nous avons joué à Miami il y a quelques années.

J’aime jouer avec lui. Il bouge très bien pour sa taille, cela ne fait aucun doute, et il est fort dans ses jambes. Nadal récupère de nombreuses balles, avec un coup droit et une rotation excellents également; il atteint très bien la dimension du court, je pense, et il est très polyvalent aussi, donc il a de nombreux atouts dans le jeu.

Je n’ai joué que quatre fois contre Nadal, mais nous sommes maintenant n ° 1 et n ° 2 depuis un petit moment; Je suppose que nous devrons voir comment cela progresse. J’ai toujours dit qu’il y avait plus de joueurs que Nadal, et je le crois toujours; les autres rivaux joueront bien aussi à Indian Wells.

Nous verrons si Nadal peut le soutenir aux Français, à la saison de terre battue et tout. Pourtant, je ne pense pas que nous puissions encore appeler cela une rivalité; il y a juste trop de grands joueurs autour. ”