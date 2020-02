Roger Federer partage une raison hilarante sur la couleur de la cour où il a affronté Rafael Nadal

La veille du match très attendu en Afrique, première rencontre entre ses rivaux de longue date Roger Federer et Rafael Nadal sur le continent africain, le Suisse a publié une courte vidéo sur Twitter, dans laquelle il explique la raison de la couleur orange de le stade du Cap et se moque gentiment de son rival et «bon ami».

“Bonjour tous le monde. Je suis au Cap. Je viens d’arriver au court de tennis ou au stade de football. Jetez un coup d’œil… incroyable! Et nous avons la couleur orange, pour Rafa, pour qu’il se sente comme sur de l’argile. Mais c’est dur », a déclaré Federer dans la vidéo, faisant référence à la domination de l’Espagnol sur la surface d’argile.

Le match d’exposition du couple permettra de collecter des fonds pour la Fondation Roger Federer, qui soutient l’éducation des enfants en Afrique et en Suisse.

Plus de 50000 personnes devraient assister à l’événement, battant le record de 42517 spectateurs qui ont regardé le match d’exhibition de novembre 2019 au Mexique, où Federer a triomphé d’Alexander Zverev en trois sets. L’homme de 38 ans a admis être très heureux et excité de pouvoir enfin jouer en Afrique du Sud, le pays d’origine de sa mère Lynette.

Il l’a même qualifié de «rêve devenu réalité». Outre leur rencontre en simple, les n ° 2 et n ° 3 mondiaux s’affronteront également en double. Federer jouera aux côtés du milliardaire Bill Gates, tandis que Nadal fera équipe avec la personnalité sud-africaine Trevor Noah.