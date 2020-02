Roger Federer partage une récapitulation épique du match du Cap

La légende du tennis suisse Roger Federer a partagé une vidéo présentant certains des moments forts de l’exposition “ Match for Africa ” qui a eu lieu le 7 février 2020 au Cape Town Stadium sur son compte sur les réseaux sociaux. L’événement a créé un record du monde pour la plus grande participation à un match de tennis avec une foule de 51954 fans assistant au match, qui comprenait également Rafael Nadal, Bill Gates et Trevor Noah et a recueilli 3,5 millions de dollars (522654500 R) pour la Fondation Roger Federer.

Voici un aperçu de la vidéo.